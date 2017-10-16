Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ раскрыли череду ошибок Путина
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Скорую помощь Лобни проверят после смерти Марьянова
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Кошмар: Козырев прокомментировал смерть актера Марьянова
Польская полиция сутки издевались над украинкой
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
"Разрывающая танки": СМИ о новой российской БМП
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
"На алименты подавать не буду": жена разводится с Аршавиным
СМИ о поведении Лукашенко перед Путиным на саммите
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
12:49 (мск), источник: AmurMedia.ru

Вячеслав Шпорт побывал на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи

Губернатор поддержал молодежную делегацию региона на фестивале в Сочи.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 октября, AmurMedia.

На торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов побывал губернатор Шпорт. Участников фестиваля приветствовал Президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия гордится тем, что уже дважды принимала всемирный праздник молодежи, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

— В 1957 году VI фестиваль встречала вся Москва. Люди стояли на улицах и крышах домов. Москвичи радушно приветствовали гостей XII молодежного форума в 1985 году. Теперь вы можете почувствовать гостеприимство и открытость нашей спортивной столицы — Сочи. Это город олимпийского братства и надежды. Пять колец, как и пять лепестков фестивальной ромашки, стали символом солидарности всех континентов. Убежден, вас — молодежь разных стран, национальностей, вероисповеданий — объединяют общие чувства, ценности и цели, стремление к свободе, к счастью, к миру и согласию на планете, желание созидать, добиваться большего. А мы будем делать все для того, чтобы вы достигли успеха, — отметил глава государства.

Фестиваль предполагает обширную научно-образовательную, а также культурную и спортивную программы. Активное участие в ней примет молодежь из Хабаровского края. Регион на фестивале представляют 55 делегатов. Это спортсмены, лидеры некоммерческих организаций, парламентарии и ученые, преподаватели вузов, IT-специалисты, экологи.

По словам Губернатора Вячеслава Шпорта, молодежи края выпала хорошая возможность рассказать всей стране о регионе.

— Хабаровский край — уникальная территория, обладающая серьезным потенциалом для развития. В числе ведущих — предприятия авиа и судостроения, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Здесь трудятся люди, способные внести свой вклад в развитие «малой Родины». Талантливые и увлеченные интересными, содержательными идеями, вы нацелены на результат и практическую отдачу. Вы — имидж нашего края. От того, как вы покажете себя, сложится впечатление о нас у иностранных гостей. Уверен, наша делегация будет яркой, позитивной, открытой и достойно будет выглядеть на рабочих и дискуссионных площадках
Вячеслав Шпорт
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Тигр против барса: «Амур» в Астане сразится с местным «Барысом»
Доширак, дрова, одежда: «Согревающие» акции проходят в Хабаровске
СК начал проверку обстоятельств смерти актера Дмитрия Марьянова
Опрос: 41% россиян ожидает ухудшения ситуации в России
Россия оказалась между Кабо-Верде и Гвинеей в рейтинге ФИФА
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Павленский поджег в Париже Банк Франции и призвал к революции
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь