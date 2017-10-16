Вячеслав Шпорт побывал на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи
Губернатор поддержал молодежную делегацию региона на фестивале в Сочи.
Губернатор поддержал молодежную делегацию региона на фестивале в Сочи.
Хабаровск, 16 октября, AmurMedia.
На торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов побывал губернатор Шпорт. Участников фестиваля приветствовал Президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия гордится тем, что уже дважды принимала всемирный праздник молодежи, сообщили в
— В 1957 году VI фестиваль встречала вся Москва. Люди стояли на улицах и крышах домов. Москвичи радушно приветствовали гостей XII молодежного форума в 1985 году. Теперь вы можете почувствовать гостеприимство и открытость нашей спортивной столицы — Сочи. Это город олимпийского братства и надежды. Пять колец, как и пять лепестков фестивальной ромашки, стали символом солидарности всех континентов. Убежден, вас — молодежь разных стран, национальностей, вероисповеданий — объединяют общие чувства, ценности и цели, стремление к свободе, к счастью, к миру и согласию на планете, желание созидать, добиваться большего. А мы будем делать все для того, чтобы вы достигли успеха, — отметил глава государства.
Фестиваль предполагает обширную
По словам Губернатора Вячеслава Шпорта, молодежи края выпала хорошая возможность рассказать всей стране о регионе.
— Хабаровский край — уникальная территория, обладающая серьезным потенциалом для развития. В числе ведущих — предприятия авиа и судостроения, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Здесь трудятся люди, способные внести свой вклад в развитие «малой Родины». Талантливые и увлеченные интересными, содержательными идеями, вы нацелены на результат и практическую отдачу. Вы — имидж нашего края. От того, как вы покажете себя, сложится впечатление о нас у иностранных гостей. Уверен, наша делегация будет яркой, позитивной, открытой и достойно будет выглядеть на рабочих и дискуссионных площадках