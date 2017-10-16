Вячеслав Шпорт побывал на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи

— В 1957 году VI фестиваль встречала вся Москва. Люди стояли на улицах и крышах домов. Москвичи радушно приветствовали гостей XII молодежного форума в 1985 году. Теперь вы можете почувствовать гостеприимство и открытость нашей спортивной столицы — Сочи. Это город олимпийского братства и надежды. Пять колец, как и пять лепестков фестивальной ромашки, стали символом солидарности всех континентов. Убежден, вас — молодежь разных стран, национальностей, вероисповеданий — объединяют общие чувства, ценности и цели, стремление к свободе, к счастью, к миру и согласию на планете, желание созидать, добиваться большего. А мы будем делать все для того, чтобы вы достигли успеха, — отметил глава государства.