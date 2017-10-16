Ко Дню шефа компания HeadHunter составила собирательный портрет руководителя Свердловской области
Ко Дню шефа, который отмечается 16 октября, компания HeadHunter составила собирательный портрет руководителя Свердловской области.
Ко Дню шефа, который отмечается 16 октября, компания HeadHunter составила собирательный портрет руководителя Свердловской области.
По аналитическим данным HeadHunter Урал, в 73% случаев — это мужчина 36−45 лет. В 40% это молодые люди в возрасте от 23 до 35 лет. Каждый третий шеф владеет английским языком и регулярно читает профессиональную литературу на нем.
По мнению большинства соискателей приемлемой считается зарплата от 100 до 300 тысяч рублей. Всего 25% руководителей готовы работать за 80 — 100 тысяч, а 21% — за 60−80 тысяч рублей. Средняя зарплата, которая является оптимальной для
Самые популярные сферы, где ищут работу топ-менеджеры: «Продажи», «Администрирование», «Производство, технология», «Управление малым бизнесом» и «Строительство, недвижимость».