Ко Дню шефа компания HeadHunter составила собирательный портрет руководителя Свердловской области

По аналитическим данным HeadHunter Урал, в 73% случаев — это мужчина 36−45 лет. В 40% это молодые люди в возрасте от 23 до 35 лет. Каждый третий шеф владеет английским языком и регулярно читает профессиональную литературу на нем.

По мнению большинства соискателей приемлемой считается зарплата от 100 до 300 тысяч рублей. Всего 25% руководителей готовы работать за 80 — 100 тысяч, а 21% — за 60−80 тысяч рублей. Средняя зарплата, которая является оптимальной для топ-менеджера в уральской столице, составляет около 120 тысяч. Кроме того, в пресс-службе HeadHunter Урал сообщили, что женщины с каждым годом все больше и больше желают работать на руководящих должностях.