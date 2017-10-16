Житель Березников, которого больше месяца искала жена, нашёлся в Перми

Напомним, 30-летний житель Березников пропал 4 сентября. Около 11.00 он отправился на работу из дома, но в автосервис, где он работал слесарем, не пришёл. До мой он тоже не вернулся. Супруга мужчины рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье», что с мужем ссоры не было, записку он тоже не оставил. Она искала его больше месяца, обращалась в полицию.