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13:41 (мск), источник: АиФ Прикамье

Житель Березников, которого больше месяца искала жена, нашёлся в Перми

По словам женщины, мужа от неё скрывали родственники.

Житель Березников, которого больше месяцев искала жена, нашёлся в Перми. По словам женщины, мужа от неё скрывали родственники.

«Розыскное дело завершено, местонахождение установлено», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, 30-летний житель Березников пропал 4 сентября. Около 11.00 он отправился на работу из дома, но в автосервис, где он работал слесарем, не пришёл. До мой он тоже не вернулся. Супруга мужчины рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье», что с мужем ссоры не было, записку он тоже не оставил. Она искала его больше месяца, обращалась в полицию.

Только, обратившись в социальные сети и СМИ, женщина узнала, что супруг находится в Перми. По её словам, мужа скрывали его родственники. Теперь она думает подавать на развод.

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