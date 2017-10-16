Странная «зебра» появилась на перекрёстке в Челябинске
Авторство разметки приписывают «Челябинскому урбанисту» Льву Владову, но он настаивает, что это
Авторство разметки приписывают «Челябинскому урбанисту» Льву Владову, но он настаивает, что это
Перекрёсток улиц Российская и Нагорная в Челябинске неизвестные украсили необычной разметкой на пешеходном переходе — она
Пользователи соцсетей предположили, что это дело рук
«Не могу сказать, кто это сделал — разметка просто появилась, — заявил Лев Владов. — Конечно, она сделана не по ГОСТу, но сам пешеходный переход здесь действующий — есть соответствующие знаки. Необычная разметка — это, скорее,
Пока неизвестно, сохранится ли необычная разметка или сотрудники ГИБДД постараются её убрать.