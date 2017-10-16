Странная «зебра» появилась на перекрёстке в Челябинске

Перекрёсток улиц Российская и Нагорная в Челябинске неизвестные украсили необычной разметкой на пешеходном переходе — она серо-жёлтая, выложена причудливым узором. В челябинском ГИБДД уже заявили, что такая разметка не соответствует ГОСТу.

«Не могу сказать, кто это сделал — разметка просто появилась, — заявил Лев Владов. — Конечно, она сделана не по ГОСТу, но сам пешеходный переход здесь действующий — есть соответствующие знаки. Необычная разметка — это, скорее, арт-объект, но свою функцию, считаю, она вполне выполняет. За границей такой необычный подход распространен и хорошо, что у нас тоже приживается».