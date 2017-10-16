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13:38 (мск), источник: АиФ Челябинск

Странная «зебра» появилась на перекрёстке в Челябинске

Авторство разметки приписывают «Челябинскому урбанисту» Льву Владову, но он настаивает, что это арт-объект.

Перекрёсток улиц Российская и Нагорная в Челябинске неизвестные украсили необычной разметкой на пешеходном переходе — она серо-жёлтая, выложена причудливым узором. В челябинском ГИБДД уже заявили, что такая разметка не соответствует ГОСТу.

Пользователи соцсетей предположили, что это дело рук инженера-строителя, автора проекта «Челябинский урабанист» Льва Владова. Мы связались с ним и попросили разъяснить ситуацию.

«Не могу сказать, кто это сделал — разметка просто появилась, — заявил Лев Владов. — Конечно, она сделана не по ГОСТу, но сам пешеходный переход здесь действующий — есть соответствующие знаки. Необычная разметка — это, скорее, арт-объект, но свою функцию, считаю, она вполне выполняет. За границей такой необычный подход распространен и хорошо, что у нас тоже приживается».

Пока неизвестно, сохранится ли необычная разметка или сотрудники ГИБДД постараются её убрать.

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