В Омске стала известна судьба спектакля с умершим актером Марьяновым

Организаторы показа «Нереального шоу» с Марьяновым в Омске объявили, что с 20 октября омичам начнут возвращать деньги за билеты, хотя ранее рассматривался вариант замены исполнителя ключевой роли.
«Умер актер Дмитрий Марьянов, исполнитель главной роли в спектакле “Нереальное шоу”. В связи с чем проведение спектакля не представляется возможным. Мы рассматривали варианты переноса мероприятия и замены исполнителя главной роли, но в итоге, несмотря на то, что фура с декорациями уже приехала в Сибирь, было принято решение о полной отмене гастролей. Светлая память талантливому актеру и замечательному человеку. Возврат билетов будет осуществляться с 20 октября по адресу: Дом союзов, 267 кабинет», — сообщил «ВКонтакте» организатор спектакля в Омске Роман Семенов.
Омичам также предложено обменять билеты на равноценные на любое из мероприятий, которое организовывает концертное агентство Семенова.
По предварительным данным, причиной смерти 47-летнего Марьянова стал оторвавшийся тромб. СМИ сообщают, что Дмитрий Марьянов потерял сознание в автомобиле, на котором друзья повезли его в больницу из подмосковной Лобни. Знакомые актера вызвали скорую помощь с ближайшего поста ГАИ. Врачи доставили Марьянова в ближайшую клинику, но там ему уже не смогли помочь.