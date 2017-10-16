В Омске стала известна судьба спектакля с умершим актером Марьяновым

Организаторы показа «Нереального шоу» с Марьяновым в Омске объявили, что с 20 октября омичам начнут возвращать деньги за билеты, хотя ранее рассматривался вариант замены исполнителя ключевой роли.

«Умер актер Дмитрий Марьянов, исполнитель главной роли в спектакле “Нереальное шоу”. В связи с чем проведение спектакля не представляется возможным. Мы рассматривали варианты переноса мероприятия и замены исполнителя главной роли, но в итоге, несмотря на то, что фура с декорациями уже приехала в Сибирь, было принято решение о полной отмене гастролей. Светлая память талантливому актеру и замечательному человеку. Возврат билетов будет осуществляться с 20 октября по адресу: Дом союзов, 267 кабинет», — сообщил «ВКонтакте» организатор спектакля в Омске Роман Семенов.

Омичам также предложено обменять билеты на равноценные на любое из мероприятий, которое организовывает концертное агентство Семенова.