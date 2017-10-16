Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ раскрыли череду ошибок Путина
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Умер актер Дмитрий Марьянов
Армен Джигарханян то ли пропал, то ли спасается от жены
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Кошмар: Козырев прокомментировал смерть актера Марьянова
Польская полиция сутки издевались над украинкой
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
МО РФ обеспокоено поведением военных США в Сирии
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
"На алименты подавать не буду": жена разводится с Аршавиным
СМИ о поведении Лукашенко перед Путиным на саммите
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
12:44 (мск), источник: СуперОмск

В Омске стала известна судьба спектакля с умершим актером Марьяновым

В пятницу, 20 октября, в Концертном зале Омска должен был состояться спектакль «Нереальное шоу» с Любовью Толкалиной и Дмитрием Марьяновым в главных ролях. Известный актер скончался минувшей ночью. Сообщалось, что омичи раскупили билеты на спектакль со столичными звездами.

Организаторы показа «Нереального шоу» с Марьяновым в Омске объявили, что с 20 октября омичам начнут возвращать деньги за билеты, хотя ранее рассматривался вариант замены исполнителя ключевой роли.

«Умер актер Дмитрий Марьянов, исполнитель главной роли в спектакле “Нереальное шоу”. В связи с чем проведение спектакля не представляется возможным. Мы рассматривали варианты переноса мероприятия и замены исполнителя главной роли, но в итоге, несмотря на то, что фура с декорациями уже приехала в Сибирь, было принято решение о полной отмене гастролей. Светлая память талантливому актеру и замечательному человеку. Возврат билетов будет осуществляться с 20 октября по адресу: Дом союзов, 267 кабинет», — сообщил «ВКонтакте» организатор спектакля в Омске Роман Семенов.

Омичам также предложено обменять билеты на равноценные на любое из мероприятий, которое организовывает концертное агентство Семенова.

По предварительным данным, причиной смерти 47-летнего Марьянова стал оторвавшийся тромб. СМИ сообщают, что Дмитрий Марьянов потерял сознание в автомобиле, на котором друзья повезли его в больницу из подмосковной Лобни. Знакомые актера вызвали скорую помощь с ближайшего поста ГАИ. Врачи доставили Марьянова в ближайшую клинику, но там ему уже не смогли помочь.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
СК начал проверку обстоятельств смерти актера Дмитрия Марьянова
Опрос: 41% россиян ожидает ухудшения ситуации в России
Россия оказалась между Кабо-Верде и Гвинеей в рейтинге ФИФА
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Павленский поджег в Париже Банк Франции и призвал к революции
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь