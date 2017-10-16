17 октября в части домов Кировского и Советского районов Казани не будет воды
(Город Казань KZN.RU, 16 октября). 17 декабря в части домов Казани будет прекращено водоснабжение. Воды не будет в Кировском и Советском районах города.
(Город Казань KZN.RU, 16 октября). 17 декабря в части домов Казани будет прекращено водоснабжение. Воды не будет в Кировском и Советском районах города.
С 9.00 17 октября до 9.00 18 октября воды не будет в доме № 27 по ул. Малая Крыловка Кировского района.
С 9.00 до 18.00 17 октября воду отключат в Советском районе по адресам:
ул.1-я Владимирская, 42−104; 97−113;
ул. Академика Арбузова, 19, 48;
ул. Зур Урам, 24, 34;
ул. Каспийская, 33;
ул.
ул. Олонецкая, 4, 4а, 4 В, 5, 8/61, 10, 12, 14, 16, 18.
В это же время будет понижено давление воды до 2 атмосфер (уровень 3 этажа) по улицам: 8 Марта, Академика Кирпичникова, Дружбы, Журналистов, Заря, Пионерская, Попова, Сибирский тракт.
Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает