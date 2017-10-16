Синоптики прогнозируют Симферополю теплую неделю. Отопление пока не включат

«Антициклон определил в течение всей рабочей недели сухую и теплую погоду. Начиная со вторника, максимальные дневные температуры воздуха будут достигать 18−23 градусов тепла, ночные — до +13 градусов. Похолодает на следующей неделе, в среду-четверг, когда фронтальные разделы будут проходить на территории Крыма. Начнутся дожди, температура воздуха понизится. А значительно похолодает в конце текущего месяца — температура упадет ниже +15 градусов», — рассказала Татьяна Любецкая.