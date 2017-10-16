Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ раскрыли череду ошибок Путина
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
На Украине нашли золотую лопату в доме бывшего замгенпрокурора
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Кошмар: Козырев прокомментировал смерть актера Марьянова
Польская полиция сутки издевались над украинкой
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
МО РФ обеспокоено поведением военных США в Сирии
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
"На алименты подавать не буду": жена разводится с Аршавиным
СМИ о поведении Лукашенко перед Путиным на саммите
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
12:42 (мск), источник: РИА Крым

Синоптики прогнозируют Симферополю теплую неделю. Отопление пока не включат

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости (Крым). До конца текущей недели среднесуточная температура в Симферополе и Крыму не опустится до показателя +8 градусов, при котором муниципалитеты должны включить отопление в домах крымчан.

Источник: РИА "Новости"

Такие прогнозы РИА Новости (Крым) озвучила руководитель Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Антициклон определил в течение всей рабочей недели сухую и теплую погоду. Начиная со вторника, максимальные дневные температуры воздуха будут достигать 18−23 градусов тепла, ночные — до +13 градусов. Похолодает на следующей неделе, в среду-четверг, когда фронтальные разделы будут проходить на территории Крыма. Начнутся дожди, температура воздуха понизится. А значительно похолодает в конце текущего месяца — температура упадет ниже +15 градусов», — рассказала Татьяна Любецкая.

По заявлению властей Симферополя, город практически полностью готов к отопительному сезону.

«По закону, когда среднесуточная температура опустится ниже восьми градусов, официально начинается отопительный сезон. До этого отопление может быть включено на социальных объектах. Симферополь на сегодняшний день готов к отопительному сезону практически на 100%», — рассказал РИА Новости (Крым) глава департамента городского хозяйства администрации Симферополя Вячеслав Санакоев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Установка автодорожной арки моста в Крым может начаться в среду
В Крыму утвердили порядок участия муниципалитетов в эксперименте по взиманию курортного сбора
СК начал проверку обстоятельств смерти актера Дмитрия Марьянова
Опрос: 41% россиян ожидает ухудшения ситуации в России
Россия оказалась между Кабо-Верде и Гвинеей в рейтинге ФИФА
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Павленский поджег в Париже Банк Франции и призвал к революции
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь