В Волгограде потеплеет к среде

Еще накануне стало заметно холоднее, а прошедший дождь лишь усилил эффект. А новая неделя началась с порывов ветра и все такой же пасмурной и холодной погоды. Многие волгоградцы приоделись в теплые куртки, сменили обувь на осеннюю. Температура за окном — 8−9 градусов.

Но есть хорошая новость — такое безобразие продлится всего два дня, а уже в среду синоптики обещают небольшое, но потепление. Сначала до +15°С, а потом и до +18°С. Правда, солнечных дней, по прогнозу, придется ждать аж до выходных.