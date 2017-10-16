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15:24 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде потеплеет к среде

Едва осень перемахнула за экватор, как погода сразу напомнила нам о том, какое время года на календаре.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 72% 761 мм рт. ст. 3 м/с

Еще накануне стало заметно холоднее, а прошедший дождь лишь усилил эффект. А новая неделя началась с порывов ветра и все такой же пасмурной и холодной погоды. Многие волгоградцы приоделись в теплые куртки, сменили обувь на осеннюю. Температура за окном — 8−9 градусов.

Но есть хорошая новость — такое безобразие продлится всего два дня, а уже в среду синоптики обещают небольшое, но потепление. Сначала до +15°С, а потом и до +18°С. Правда, солнечных дней, по прогнозу, придется ждать аж до выходных.

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