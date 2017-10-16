СКР возбудил уголовное дело о крупной свалке химотходов на юге Петербурга

Отходы уплотнялись с применением тяжелой техникой, что привело к захоронению почвенного покрова под утрамбованными отходами и, как следствие, к нарушению гидротермического режима и условий аэрации почвы, уничтожению растительного покрова.

Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу