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14:21 (мск), источник: Интерфакс

СКР возбудил уголовное дело о крупной свалке химотходов на юге Петербурга

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU — Уголовное дело возбуждено в Петербурге по факту организации крупной незаконной свалки химических отходов в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу в понедельник.

Из материалов дела следует, что несанкционированная свалка химических отходов площадью более семи гектаров была выявлена на территории земельных участков в поселке Шушары.

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Отходы уплотнялись с применением тяжелой техникой, что привело к захоронению почвенного покрова под утрамбованными отходами и, как следствие, к нарушению гидротермического режима и условий аэрации почвы, уничтожению растительного покрова.
Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу

Ущерб от этих действий превысил 15,5 млн рублей.

Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, фигурантов устанавливают.

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