Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ раскрыли череду ошибок Путина
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Президент Чехии заявил, что не извинится за слова о Крыме
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
Безумие ОПК Украины: эксперты о танке Незалежной
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
СМИ: эксперт поведал, чем окончилось заседание ПАСЕ для Порошенко
СМИ о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
10Учителя при власти
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
12:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе в клинике БГМУ внедрили новый метод диагностики рака предстательной железы

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе в клинике Башкирского государственного медицинского университета внедрили новый метод диагностики рака предстательной железы — Fusion-биопсия.

5
фотографий

«Метод позволяет точно диагностировать у больного онкозаболевание, — пояснил главный уролог ПФО, ректор БГМУ Валентин Павлов. — На сегодняшний день является самым прогрессивным методом диагностики рака предстательной железы и широко используется в Германии».

Новейшая технология предполагает проведение обследования в два этапа. На первом использование МРТ позволяет выявить новообразование в ранней стадии развития, а также определить местоположение и размеры опухоли. На втором этапе производится прицельная биопсия под контролем УЗИ с последующим всесторонним изучением полученного материала. Диагностика проводиться под местной анестезией.

По данным медицинской статистики, в настоящее время, заболеваемость раком простаты доходит до 4,5% и находится на пятом месте среди причин смертности у мужчин в возрасте 60−70 лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
СК начал проверку обстоятельств смерти актера Дмитрия Марьянова
Опрос: 41% россиян ожидает ухудшения ситуации в России
Сборная России опустилась ниже Кабо-Верде в рейтинге ФИФА
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Павленский поджег в Париже Банк Франции и призвал к революции
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь