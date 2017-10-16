В Уфе в клинике БГМУ внедрили новый метод диагностики рака предстательной железы

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«Метод позволяет точно диагностировать у больного онкозаболевание, — пояснил главный уролог ПФО, ректор БГМУ Валентин Павлов. — На сегодняшний день является самым прогрессивным методом диагностики рака предстательной железы и широко используется в Германии».

Новейшая технология предполагает проведение обследования в два этапа. На первом использование МРТ позволяет выявить новообразование в ранней стадии развития, а также определить местоположение и размеры опухоли. На втором этапе производится прицельная биопсия под контролем УЗИ с последующим всесторонним изучением полученного материала. Диагностика проводиться под местной анестезией.