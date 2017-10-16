В Уфе в клинике БГМУ внедрили новый метод диагностики рака предстательной железы

«Метод позволяет точно диагностировать у больного онкозаболевание, — пояснил главный уролог ПФО, ректор БГМУ Валентин Павлов. — На сегодняшний день является самым прогрессивным методом диагностики рака предстательной железы и широко используется в Германии».
Новейшая технология предполагает проведение обследования в два этапа. На первом использование МРТ позволяет выявить новообразование в ранней стадии развития, а также определить местоположение и размеры опухоли. На втором этапе производится прицельная биопсия под контролем УЗИ с последующим всесторонним изучением полученного материала. Диагностика проводиться под местной анестезией.
По данным медицинской статистики, в настоящее время, заболеваемость раком простаты доходит до 4,5% и находится на пятом месте среди причин смертности у мужчин в возрасте 60−70 лет.