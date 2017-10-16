На Кубани планируют создать центр военно-патриотической подготовки

Источник: РИА Новости

В крае совместно с региональным отделением Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) разрабатывается программа развития военно-технических видов спорта, в том числе она предполагает создание на территории края военно-патриотического центра. Проект обсудил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с председателем ДОСААФ России Александром Колмаковым.

«Это будет многопрофильный центр, где молодежь со всего региона сможет получать навыки для прохождения службы в вооруженных силах. И в целом на его базе мы создадим условия для того, чтобы молодые люди проходили курсы физической подготовки по различным направлениям», — приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Колмаков подчеркнул, что реализация проекта возможна при активном содействии администрации края.