На Самарском разъезде движение будет организовано по-новому

Первое, что здесь изменится — отменят светофоры и все левые повороты, в том числе и на улицу Землячки с Исторической. Сейчас здесь автомобили поворачивают в несколько рядов. Таким образом, чтобы попасть на улицу Землячки нужно будет повернуть направо и, двигаясь по Третьей Продольной магистрали, добраться до ближайшего съезда.