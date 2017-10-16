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15:14 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

На Самарском разъезде движение будет организовано по-новому

На Самарском разъезде в Дзержинском районе Волгограда с 28 октября движение транспорта будет организовано по новым правилам.

Первое, что здесь изменится — отменят светофоры и все левые повороты, в том числе и на улицу Землячки с Исторической. Сейчас здесь автомобили поворачивают в несколько рядов. Таким образом, чтобы попасть на улицу Землячки нужно будет повернуть направо и, двигаясь по Третьей Продольной магистрали, добраться до ближайшего съезда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Въезд на перекресток с улицы Землячки будет осуществляться также с правым поворотом и движением по кольцу в сторону проспекта Жукова. Проблемный перекресток оборудуют специальными островками безопасности.

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