На Самарском разъезде движение будет организовано по-новому
На Самарском разъезде в Дзержинском районе Волгограда с 28 октября движение транспорта будет организовано по новым правилам.
На Самарском разъезде в Дзержинском районе Волгограда с 28 октября движение транспорта будет организовано по новым правилам.
Первое, что здесь изменится — отменят светофоры и все левые повороты, в том числе и на улицу Землячки с Исторической. Сейчас здесь автомобили поворачивают в несколько рядов. Таким образом, чтобы попасть на улицу Землячки нужно будет повернуть направо и, двигаясь по Третьей Продольной магистрали, добраться до ближайшего съезда.
Въезд на перекресток с улицы Землячки будет осуществляться также с правым поворотом и движением по кольцу в сторону проспекта Жукова. Проблемный перекресток оборудуют специальными островками безопасности.