В Донецке Ростовской области построят школу на 600 учащихся

Сейчас на месте заливают фундамент и готовят основания под спортплощадки. Ход строительства проверил губернатор. Он отметил, что ввод в эксплуатацию этой школы позволит перейти в Донецке на обучение в одну смену. Перевести все школы Ростовской области на односменную схему работы — одна из приоритетных задач властей региона.

«В Ростове ситуация со второй сменой может быть еще более напряженной, потому что большое количество жителей. Мы амбициозную задачу поставили — начать строительство сразу трех больших школ в городе Ростове. Одна из них сейчас начинается в октябре, две другие заканчивают в ближайшее время оформление документов. И мы подойдем к строительству школ в Суворовском, Левенцовском, Платовском микрорайонах», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.