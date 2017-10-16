В Сочи установили скульптуру Цербера, охраняющего мяч ЧМ-2018

Артисты изобразили Цербера — трехголового пса, под лапой которого футбольный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года. В древнегреческой мифологии чудовище стояло на страже выхода из царства мертвых.

Двухметровую фигуру весом более 1 т установили на улице Пластунской в Центральном районе курорта.

Как заявил журналистам Кириленко, по задумке авторов трехголовый пес станет оберегом мундиаля.

Ранее в Сочи установили скульптуры обезьяны с мячом и петуха, охраняющего футбольный мяч.

Как сообщали Юга.ру, художник Кириленко изготовил скульптуру «Футбольный бог», которая была призвана принести удачу сборной России на Кубке конфедераций.