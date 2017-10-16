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16:01 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи установили скульптуру Цербера, охраняющего мяч ЧМ-2018

Сочинские художники Владимир и Виктория Кириленко представили новую скульптуру, созданную в рамках проекта «Футбол и вечность».

Артисты изобразили Цербера — трехголового пса, под лапой которого футбольный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года. В древнегреческой мифологии чудовище стояло на страже выхода из царства мертвых.

Двухметровую фигуру весом более 1 т установили на улице Пластунской в Центральном районе курорта.

Как заявил журналистам Кириленко, по задумке авторов трехголовый пес станет оберегом мундиаля.

Ранее в Сочи установили скульптуры обезьяны с мячом и петуха, охраняющего футбольный мяч.

Как сообщали Юга.ру, художник Кириленко изготовил скульптуру «Футбольный бог», которая была призвана принести удачу сборной России на Кубке конфедераций.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи. Продажа билетов на матчи турнира стартовала в середине сентября. По итогам первого этапа заявки подали 3,5 млн человек со всего мира.

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