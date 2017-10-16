«Это нормальная практика»: в Храброво объяснили, почему при разгрузке самолёта кидают посылки

«Это была разгрузка грузового отсека самолёта, а не багажа пассажиров. Почтовые это посылки или нет, я сказать не могу. Есть технология разгрузки. Она происходит, как правило, очень быстро, потому что нужно развернуть самолёт на вылет. Это нормальная практика. Коробки бывают лёгкие и довольно объёмные, их быстро перемещают на машину. Другой вопрос, как эти посылки упаковываются, насколько это влияет — можете запросить комментарий у “Почты России”», — подчеркнула Грицун.