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16:54 (мск), источник: Клопс.ru

«Это нормальная практика»: в Храброво объяснили, почему при разгрузке самолёта кидают посылки

В Храброво прокомментировали видео, где пассажиры зафиксировали разгрузку грузового отсека самолёта. Как сообщила помощник гендиректора аэропорта по связям с общественностью Наталья Грицун, сотрудники следовали технологии.

«Это была разгрузка грузового отсека самолёта, а не багажа пассажиров. Почтовые это посылки или нет, я сказать не могу. Есть технология разгрузки. Она происходит, как правило, очень быстро, потому что нужно развернуть самолёт на вылет. Это нормальная практика. Коробки бывают лёгкие и довольно объёмные, их быстро перемещают на машину. Другой вопрос, как эти посылки упаковываются, насколько это влияет — можете запросить комментарий у “Почты России”», — подчеркнула Грицун.

Она отметила, что перекладка посылок займёт гораздо больше времени. При этом грузчики следят за маркировкой и не кидают коробки с хрупким содержимым.

Во время загрузки произошла ошибка.

Официальный представитель службы по работе с обращениями пользователей ФГУП «Почта России» в социальных сетях Дмитрий Маркин заявил, что будет проведена проверка.

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