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13:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Лучших работников региона поздравят в Воронеже в День профсоюзов

Представителей разных профессий будут чествовать в ДК железнодорожников.

Источник: РИА "Воронеж"

Чествование представителей разных профессий, достигших высоких результатов в работе, профсоюзных работников и членов трудовых династий состоится в ДК железнодорожников (Никитинская, 1) во вторник, 17 октября. В этот день в регионе впервые отметят День профсоюзов. В доме культуры железнодорожников состоится заключительный этап фестиваля «Славим человека труда!».

Областной закон, установивший новую памятную дату, вступил в действие в январе 2017 года. По мнению председателя Воронежского областного объединения организаций профсоюзов Евгения Проняева, введение Дня профсоюзов поспособствует дальнейшему развитию движения и повышению статуса человека труда.

В преддверии праздника тематические конкурсы и концерты пройдут в большинстве отраслевых профсоюзов, а также в трудовых коллективах города и области.

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