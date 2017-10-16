Лучших работников региона поздравят в Воронеже в День профсоюзов

Источник: РИА "Воронеж"

Чествование представителей разных профессий, достигших высоких результатов в работе, профсоюзных работников и членов трудовых династий состоится в ДК железнодорожников (Никитинская, 1) во вторник, 17 октября. В этот день в регионе впервые отметят День профсоюзов. В доме культуры железнодорожников состоится заключительный этап фестиваля «Славим человека труда!».

Областной закон, установивший новую памятную дату, вступил в действие в январе 2017 года. По мнению председателя Воронежского областного объединения организаций профсоюзов Евгения Проняева, введение Дня профсоюзов поспособствует дальнейшему развитию движения и повышению статуса человека труда.