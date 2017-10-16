МВД Татарстана опровергло информацию о новом наркотике в школах
(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). МВД по РТ опровергло информацию о появлении в школах нового наркотика «земляника», сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). МВД по РТ опровергло информацию о появлении в школах нового наркотика «земляника», сообщили ИА «Татар-информ» в
В социальных сетях и различных мессенджерах рассылаются сообщения с предупреждением о, якобы, появлении в школах нового наркотика в виде шипучих конфет под названием «земляника». Сообщается, что дети, съев такую конфету, с тяжелым наркотическим отравлением попадали в больницы.
В МВД по РТ заявили, что ничего подобного в Татарстане зафиксировано не было. А информация представляет собой вирусную рассылку из тех, что время от времени появляются в социальных сетях.