В Самарской области сохранится дождливая погода
По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде октября средняя температура воздуха ожидается на 2 °C выше средних многолетних значений.
По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде октября средняя температура воздуха ожидается на 2 °C выше средних многолетних значений.
В понедельник, 16 октября, облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха составит 7… 12 °C. Ветер
Во вторник, 17 октября, ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха составит 2… 7 °C. Днем ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Столбик термометра поднимется от 7 до 12 °C. Ветер северный 5−10 м/с.
В среду, 18 октября, ночью местами также пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит 2… 7 °C. Днем переменная облачность без существенных осадков. Воздух прогреется от 7 до 12 °C. Ветер западный 7−12 м/с.