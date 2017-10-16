Умер народный артист СССР Николай Охотников

Источник: РИА "Новости"

Народный артист СССР, лауреат Госпремии и международных конкурсов вокалистов, оперный певец Николай Охотников скончался 16 октября 2017 года в возрасте 80 лет, говорится в сообщениях Санкт-Петербургской консерватории и Мариинского театра.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=145666017&id=456239429&hash=a1fd27517ea3ca31&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Охотников был принят в труппу Театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр) в 1971 году и на протяжении многих лет исполнял басовые партии в таких операх, как «Лоэнгрин» (Генрих Птицелов), «Дон Карлос» (Филипп II), «Жизнь за царя» (Сусанин), «Князь Игорь» (Кончак), «Мазепа» (Кочубей), «Хованщина» (Досифей), «Борис Годунов» (Пимен и Борис).

За исполнении партии Гремина в опере «Евгений Онегин» Охотников в 1985 году был удостоен Государственной премии СССР.

Вместе с Мариинским театром и самостоятельно Охотников гастролировал в Швейцарии, Греции, Италии, Германии, Испании, Финляндии, Израиле, США (Метрополитен Опера), Японии, Шотландии, Корее, Португалии и Бельгии.

Будучи профессором Санкт-Петербургской консерватории, Николай Охотников передавал свое мастерство молодому поколению вокалистов — на сцене Мариинского театра продолжают петь его ученики. Пресс-служба Мариинского театра

В сообщении консерватории также подчеркивается, что Охотников воспитал блестящую плеяду учеников, которые «с неизменным успехом выступают на лучших оперных сценах мира».