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17:20 (мск), источник: РБК

Умер народный артист СССР Николай Охотников

Многолетний солист Мариинского театра и профессор Санкт-Петербургской консерватории умер в возрасте 80 лет.

Источник: РИА "Новости"

Народный артист СССР, лауреат Госпремии и международных конкурсов вокалистов, оперный певец Николай Охотников скончался 16 октября 2017 года в возрасте 80 лет, говорится в сообщениях Санкт-Петербургской консерватории и Мариинского театра.

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Охотников был принят в труппу Театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр) в 1971 году и на протяжении многих лет исполнял басовые партии в таких операх, как «Лоэнгрин» (Генрих Птицелов), «Дон Карлос» (Филипп II), «Жизнь за царя» (Сусанин), «Князь Игорь» (Кончак), «Мазепа» (Кочубей), «Хованщина» (Досифей), «Борис Годунов» (Пимен и Борис).

За исполнении партии Гремина в опере «Евгений Онегин» Охотников в 1985 году был удостоен Государственной премии СССР.

Вместе с Мариинским театром и самостоятельно Охотников гастролировал в Швейцарии, Греции, Италии, Германии, Испании, Финляндии, Израиле, США (Метрополитен Опера), Японии, Шотландии, Корее, Португалии и Бельгии.

Будучи профессором Санкт-Петербургской консерватории, Николай Охотников передавал свое мастерство молодому поколению вокалистов — на сцене Мариинского театра продолжают петь его ученики.
Пресс-служба Мариинского театра

В сообщении консерватории также подчеркивается, что Охотников воспитал блестящую плеяду учеников, которые «с неизменным успехом выступают на лучших оперных сценах мира».

О времени и месте проведения гражданской панихиды и похорон артиста обещают объявить дополнительно.

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