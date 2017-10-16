Более 60 нелегалов из Центральной Азии задержано под Новосибирском
Проверку провели сотрудники полиции и Ространснадзора.
Проверку провели сотрудники полиции и Ространснадзора.
Полицейские вместе с сотрудниками Ространснадзора проверили международные автобусные рейсы из Новосибирска в республики Центральной Азии. В районе поселка
В ходе проверки в отношении 62 граждан составлены протоколы об административных нарушениях. Из них 31 — по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ) и столько же — по ч. 3 ст. 18.9 (предоставление транспортного средства иностранному гражданину либо лицу без гражданства, находящемуся в РФ с нарушением установленного порядка пребывания).
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что у всех четырех автобусов были неисправны тормоза и рулевое управление. Водители об этом знали, однако все равно отправились в рейс.