Более 60 нелегалов из Центральной Азии задержано под Новосибирском

Полицейские вместе с сотрудниками Ространснадзора проверили международные автобусные рейсы из Новосибирска в республики Центральной Азии. В районе поселка Верх-Тула сотрудники полиции остановили четыре автобуса, в которых находилось 207 граждан стран ближнего зарубежья.

В ходе проверки в отношении 62 граждан составлены протоколы об административных нарушениях. Из них 31 — по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ) и столько же — по ч. 3 ст. 18.9 (предоставление транспортного средства иностранному гражданину либо лицу без гражданства, находящемуся в РФ с нарушением установленного порядка пребывания).