В Уфе открыли приют для бездомных людей

Ремонт помещения был произведен на средства двух грантов: Президентского (в 2016 году приход стал победителем Открытого грантового конкурса по предоставлению грантов НКО (грантоператор — «Союз пенсионеров России») и получил сумму 3 млн 156 тысяч), а также конкурса «Православная инициатива», проводимого Русской православной церковью (сумма гранта составила 600 тысяч рублей). В храме сделан ремонт в помещениях для проживания, душевой, туалете, закуплены новые кровати, уточнили в пресс-службе Уфимской епархии.

Кроме этого, два этих гранта позволили приходу оказывать помощь бездомным в большем объеме и более высокого качества: это предоставление спального места, трехразовое питание, предметы первой необходимости (нательного белья, туалетных принадлежностей), одежды, обуви, возможности пользоваться душевой и баней, прачечной. Также проживающие в приюте бездомные граждане консультировались у врачей в поликлинике и больницах; те, у кого были утеряны документы, смогли их восстановить, некоторые получили временную регистрацию по адресу жилого приходского здания, оформили пенсию по возрасту и по болезни. Велась работа и по восстановлению родственных связей людей, оставшихся на улице. Кроме того, проживающие в приюте бездомные граждане стали постоянными прихожанами храма.