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15:29 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Краснооктябрьском районе Волгограда 17 октября отключат воду

Жители частного сектора Краснооктябрьского района Волгограда останутся без холодной воды с 06:00 до 24:00 17 октября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», ограничение водоснабжения будет связано с подключением нового трубопровода на участке сети, проходящем по улицам Правды и Связистов.

Так, без воды останутся следующие адреса:

  • ул. Связистов, д. № 1−23 (нечетные);
  • ул. Туманяна, д. № 1−39;
  • ул. Башкирская, д. № 3, 5, 7;
  • ул. Качалова, д. № 1−35;
  • ул. Правды, д. № 34, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/2, 38/1, 40, 40/1, 55.

Для местных жителей будет организован подвоз воды. О перемещении водовозки можно узнать по телефону 99−67−96.

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