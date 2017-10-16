В Краснооктябрьском районе Волгограда 17 октября отключат воду
Жители частного сектора Краснооктябрьского района Волгограда останутся без холодной воды с 06:00 до 24:00 17 октября.
Жители частного сектора Краснооктябрьского района Волгограда останутся без холодной воды с 06:00 до 24:00 17 октября.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», ограничение водоснабжения будет связано с подключением нового трубопровода на участке сети, проходящем по улицам Правды и Связистов.
Так, без воды останутся следующие адреса:
Для местных жителей будет организован подвоз воды. О перемещении водовозки можно узнать по телефону 99−67−96.