Бульдог выиграл конкурс на самый странный съеденный предмет
Ветеринары, за свою практику насмотревшиеся на различные недуги животных, устроили конкурс на самый выдающийся предмет, который
Ветеринары, за свою практику насмотревшиеся на различные недуги животных, устроили конкурс на самый выдающийся предмет, который
Рентгеновский снимок желудка бульдога Леи из Массачусетса показал, что животное проглотило две пятисантиметровые косточки, не потрудившись их прожевать. Разумеется, Лее после этого сильно нездоровилось. Кости удалось извлечь, благодаря чему бульдог прославилась.
Другая питомица — семилетняя черепаха Лола — оказалась в центре внимания, потому что съела кулон с черепашкой размером в 1,5 см.
Девятимесячный ротвейлер Герта проглотила часы своего хозяина. Они успешно «тикали» в ее желудке, продолжая отсчитывать время. Лабрадор Бен проглотил комплект чайный свечей: во время операции из его желудка удалили 38 свечек. Другой
Еще один английский бульдог по кличке Отис умудрился съесть несколько маленьких металлических динозавров. Другой его «коллега», бульдог Плимут, полакомился резиновой уточкой.
Однажды ветеринары нашли в желудке щенка 176 пенни.
Находки хоть и неожиданные, иногда весьма забавные, но, в целом, малоприятные. Ветеринары не устают предупреждать: дорогие владельцы питомцев, следите за теми, кого вы приручили!