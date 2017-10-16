Бульдог выиграл конкурс на самый странный съеденный предмет

Рентгеновский снимок желудка бульдога Леи из Массачусетса показал, что животное проглотило две пятисантиметровые косточки, не потрудившись их прожевать. Разумеется, Лее после этого сильно нездоровилось. Кости удалось извлечь, благодаря чему бульдог прославилась.

Другая питомица — семилетняя черепаха Лола — оказалась в центре внимания, потому что съела кулон с черепашкой размером в 1,5 см.

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Девятимесячный ротвейлер Герта проглотила часы своего хозяина. Они успешно «тикали» в ее желудке, продолжая отсчитывать время. Лабрадор Бен проглотил комплект чайный свечей: во время операции из его желудка удалили 38 свечек. Другой лабрадор-ретривер проглотил две ложки, передает The Daily Mail.

Еще один английский бульдог по кличке Отис умудрился съесть несколько маленьких металлических динозавров. Другой его «коллега», бульдог Плимут, полакомился резиновой уточкой.

Однажды ветеринары нашли в желудке щенка 176 пенни.