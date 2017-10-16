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14:02 (мск), источник: VN.ru

Четырех девушек двумя топорами подстриг новосибирец на Первом канале

Сибирский Суини Тодд покоряет Первый канал. Парикмахер-экстремал из Новосибирска Даниил Истомин побывал на шоу Леонида Якубовича «Я могу!», где за три минуты подстриг четырех девушек двумя топорами.

Новосибирский парикмахер Даниил Истомин вновь поразил фанатов очередным ярким шоу. На этот раз он выступил на Первом канале в шоу Леонида Якубовича «Я могу!», где вновь доказал, что его девиз «Даже если у мужчины будет только один топор, любая девушка всегда будет красива!», — это не просто слова. Он не только успел подстричь четырех красавиц за три минуты с помощью холодного оружия, но и сделал им укладку.

— Очень важно, чтобы во время стрижки голова была под определенным углом, поэтому всегда провожу дополнительно рукой, чтобы проверить, правильно ли зафиксирована модель, — комментирует сложности стрижки топором Даниил. — После программы девочки подходили ко мне, сказали, что очень круто, страшно, каких только эмоций они ни испытали! Но формами стрижки все остались довольны.

По словам новосибирского мастера эпатажа, он уже не в первый раз принимает участие в различных шоу, но организация съемок на первом канале его поразила.

— Телевидение — это тяжелый труд, — продолжает Даниил. — Когда мы сидим перед телевизором, кажется, все очень легко и само складывается. Но я там был три дня, за это время почти не спал, не ел, занимался только съемками. На один стоп-кадр, где топор якобы зависает, ушел не один час. Девочка-модель то хотела, то нет, то ей муж не разрешал. Все это нервировало, конечно. Очень уставал, дома еще несколько дней потом приходил в себя и отсыпался.

Если смотреть на реакции на шоу, то лучше всего такое новаторство восприняли иностранцы. Шоу Даниила даже показали в одной американской передаче, где его прозвали «сибирским Суини Тоддом» (демон-парикмахер с Флит-стрит, который убивал своих клиентов — прим. ред.). Но общая оценка была положительная. А вот многие россияне считают такие развлечения чем-то ненормальным, и ругают парикмахера-экспериментатора.

Посмотреть видео с шоу можно на сайте Первого канала.

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