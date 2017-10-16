Горожане жалуются на залежи грязи вокруг аэропорта Омска
В соцсетях появились фотографии обочины, по которой к аэровокзалу добираются пешеходы: обувь после такого путешествия придётся отмывать очень долго.
В соцсетях появились фотографии обочины, по которой к аэровокзалу добираются пешеходы: обувь после такого путешествия придётся отмывать очень долго.
Подписчик сообщества «Аварийный Омск» поделился фотографиями дороги, ведущей в Омский аэропорт. Автомобильная трасса покрыта лужами, а о пешеходной обочине и говорить нечего: это не дорога, а сплошная полоса вязкой непролазной грязи.
Комментаторы поддержали возмущение автора фотографии: «Это специально, наверное: прилетаешь в город, и сразу понятно всё о нём».
Отметим, что на фотографии изображена не главная дорога, а второстепенная — продолжение улицы 12 Декабря. Гостей города обычно везут из аэропорта по гораздо более ухоженной улице Транссибирской.