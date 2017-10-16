Горожане жалуются на залежи грязи вокруг аэропорта Омска

Подписчик сообщества «Аварийный Омск» поделился фотографиями дороги, ведущей в Омский аэропорт. Автомобильная трасса покрыта лужами, а о пешеходной обочине и говорить нечего: это не дорога, а сплошная полоса вязкой непролазной грязи.

Комментаторы поддержали возмущение автора фотографии: «Это специально, наверное: прилетаешь в город, и сразу понятно всё о нём».

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