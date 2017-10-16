Старейший православный храм Уфы отметил 200-летие

Торжественное богослужение в Покровском храме Уфы провел митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. На праздник собрались многочисленные верующие. По окончании молебна был совершен крестный ход вокруг храма.

Покровская церковь была построена в 1814—1817 годах. По сути, храм даже старше 200 лет, поскольку считается, что каменное здание было возведено на месте стоявшей здесь деревянной церкви или часовни.

В храме сохранились уникальные исторические объекты — первозданный иконостас работы Флегонта Королёва, огромные клееные гобелены на библейские темы в храмовой части, кованые оконные решетки, вмурованные во время возведения кирпичных стен, литые ступени крыльца.