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14:09 (мск), источник: PROUFU.ru

Старейший православный храм Уфы отметил 200-летие

В Уфе отметили 200-летие старейшего храма города — Покровского. Это одна из немногих церквей, переживших советское время в неизменном виде, сообщили в пресс-службе Уфимской епархии.

Торжественное богослужение в Покровском храме Уфы провел митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. На праздник собрались многочисленные верующие. По окончании молебна был совершен крестный ход вокруг храма.

Покровская церковь была построена в 1814—1817 годах. По сути, храм даже старше 200 лет, поскольку считается, что каменное здание было возведено на месте стоявшей здесь деревянной церкви или часовни.

В храме сохранились уникальные исторические объекты — первозданный иконостас работы Флегонта Королёва, огромные клееные гобелены на библейские темы в храмовой части, кованые оконные решетки, вмурованные во время возведения кирпичных стен, литые ступени крыльца.

Сейчас в храме необходимо провести масштабные реставрационные работы. Их стоимость оценивается в 17 млн рублей. Деньги на реконструкцию собирают верующие и меценаты.

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