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15:33 (мск), источник: Prokazan.ru

Прокуратура Казани потребовала исключить татарский язык из учебных планов школ

Прокуратура Казани потребовала исключить предметы «татарский язык» и «литературное чтение на татарском языке» из обязательной части учебного плана. Соответствующий документ за подписью прокурора Советского района Казани М. Х. Фатыхова был опубликован в соцсети в группе «Поборы в школах и детсадах».

Источник: Prokazan.ru

 — Привести учебные планы для начальных, средних и старших классов в соответствии с действующим законодательством об образовании, — говорится в тексте документа.

Так, согласно документу, директорам школ предписано исключить предметы «татарский язык», «литературное чтение» (на татарском языке) из «обязательной части учебного плана».

 — Принять учебный план, предусмотрев выбор родного языка изучения, с учетом мнения участников образовательного процесса, — сказано в документе.

Кроме того, в документе сказано, что о результатах и принятых мерах необходимо отчитаться до 23 октября.

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Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что после второй проверки прокуратура Сармановского района Татарстана подтвердила факт принудительного изучения татарского языка в Петрозаводской школе района.

Отметим, что масштабная проверка добровольности изучения татарского языка уже началась в школах республики. По ряду из них есть прокурорские предписания. Так, прокуратура Приволжского района Казани вынесла представление об устранении нарушений требований законодательства по вопросу изучения татарского языка в школе № 150.

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