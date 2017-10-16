Прокуратура Казани потребовала исключить татарский язык из учебных планов школ

Источник: Prokazan.ru

— Привести учебные планы для начальных, средних и старших классов в соответствии с действующим законодательством об образовании, — говорится в тексте документа.

Так, согласно документу, директорам школ предписано исключить предметы «татарский язык», «литературное чтение» (на татарском языке) из «обязательной части учебного плана».

— Принять учебный план, предусмотрев выбор родного языка изучения, с учетом мнения участников образовательного процесса, — сказано в документе.

Кроме того, в документе сказано, что о результатах и принятых мерах необходимо отчитаться до 23 октября.

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Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что после второй проверки прокуратура Сармановского района Татарстана подтвердила факт принудительного изучения татарского языка в Петрозаводской школе района.