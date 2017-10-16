В Симферополе началась продажа билетов на «Матильду»

Источник: РИА "Новости"

Однако, по заверениям сотрудников отдела бронирования, пока ажиотажа на билеты нет.

«Ни одного билета пока не продано и не забронировано», — рассказали в кассе кинотеатра имени Т. Г. Шевченко.

Похожая ситуация и в кинотеатре «Спартак». «Билетов много. Люди понемногу покупают, но свободных мест на первый показ достаточно много», — уточнили в кассе.