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14:09 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе началась продажа билетов на «Матильду»

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости (Крым). В кинотеатрах Симферополя началась продажа билетов на фильм Алексея Учителя «Матильда», премьера которого состоится в Крыму 26 октября. Соответствующие анонсы уже появились на сайтах кинотеатров.

Источник: РИА "Новости"

Однако, по заверениям сотрудников отдела бронирования, пока ажиотажа на билеты нет.

«Ни одного билета пока не продано и не забронировано», — рассказали в кассе кинотеатра имени Т. Г. Шевченко.

Похожая ситуация и в кинотеатре «Спартак». «Билетов много. Люди понемногу покупают, но свободных мест на первый показ достаточно много», — уточнили в кассе.

Фильм вызвал широкий общественный резонанс задолго до выхода в прокат. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией», а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

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