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15:54 (мск), источник: Sputnik

Большой этнографический диктант пройдет в Узбекистане и странах СНГ

Стать участником диктанта может любой желающий, 3 ноября более 1,5 тысячи площадок будет задействовано для проведения мероприятия.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Накануне Дня народного единства, в каждом из 85 регионов России, а также в странах СНГ: Узбекистане, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, а также Абхазии и Южной Осетии пройдет «Большой этнографический диктант».

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В этом году мероприятие получило статус международного. Стать участником Диктанта могут все желающие. Достаточно обратиться на любую региональную площадку его написания, независимо от места жительства, либо в зарубежное представительство Россотрудничества. Их адреса можно будет найти на сайте ФАДН России fadn.gov.ru, а также в группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации — 12 декабря.

«Если в 2016 году Большой этнографический диктант писали только в Турции и Швейцарии, то в этом году вместе с нашими партнерами — Россотрудничеством — мы предоставили возможность поучаствовать в акции всем нашим соотечественникам в странах Ближнего зарубежья, а также тем, кто интересуется историей, культурой, традициями и обычаями народов, проживающих в России», — отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

В России и за рубежом 3 ноября Диктант будут писать на 1,5 тысячи площадках. Больше всего площадок откроется в Удмуртии и в Красноярском крае — 210 и 137 соответственно.

В 2016 году «Большой этнографический диктант» написали почти 90 тысяч человек: 35 тысяч очно и более 50 тысяч — онлайн. Самым молодым участником Диктанта оказалась 12-летняя девочка из Ульяновской области, самым старшим — 80-летний мужчина из Мордовии. Средняя оценка за Диктант по стране составила 54 балла из 100 возможных.

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