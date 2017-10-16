Уфимские аптеки прокомментировали ужесточение отпуска лекарств

Как пояснили в уфимской сети аптек «Вита плюс», теперь фармацевты обязаны не только отпускать ряд препаратов по рецепту, но оставлять их у себя и хранить длительное время. Рецепты должны быть помечены штампом «Лекарственный препарат отпущен». Так, изменения касаются наркотических препаратов списка II и III, психотропных препаратов списка II. Эти рецепты действительны лишь в течение двух недель и после покупки должны храниться в аптеке течение пяти лет. Рецепты на бесплатные лекарства фармацевтическое учреждение будет хранить три года.

Что касается антибиотиков, хранить рецепты на этот вид препаратов аптеки не обязаны. Рецепт возвращается клиенту с пометкой «Лекарственный препарат отпущен». Сотрудники аптек призвали врачей более ответственно относиться к выписке рецептов и не отправлять пациентов за лекарствами лишь с назначением.