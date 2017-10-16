В Волгограде стартовал отопительный сезон
Котельные начали запуск систем теплоснабжения.
Котельные начали запуск систем теплоснабжения.
Отопительный сезон стартовал в Волгограде 16 октября, в течение пяти дней все социальные учреждения и многоквартирные дома города должны получить тепло.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в горадминистрации, муниципальные котельные начали запуск систем теплоснабжения и подачу теплоносителя потребителям. По закону отопительный сезон стартует после того, как среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти дней установится ниже +8°C. В мэрии в этом году решили не ждать и начать его одновременно с похолоданием. «В течение пяти суток в работу поэтапно будут запущены 121 муниципальная котельная, 76 ведомственных котельных и 317 тепловых пунктов», — заявили в ведомстве.
«Если батареи в квартире останутся холодными, обратитесь в свою управляющую компанию. По заявке жильцов УК должна оперативно провести регулировку внутридомовых систем отопления», — напомнили в мэрии.
Добавим, что глава региона поставил задачу перевести ремонтные, аварийные службы на усиленный режим работы.