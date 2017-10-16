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15:38 (мск), источник: АиФ Самара

Открылся X фестиваль «Мстиславу Ростроповичу» с участием маэстро Гергиева

В торжественном открытии фестиваля принял участие врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.

15 октября на сцене Самарского академического театра оперы и балета открылся X Музыкальный фестиваль «Мстиславу Ростроповичу», в котором принимает участие Симфонический оркестр государственного академического Мариинского театра под управлением художественного руководителя Валерия Гергиева.

«Мы очень рады быть в Самаре. Хочу подчеркнуть, что в этом году наш приезд будет не единственным событием в отношениях между Мариинским театром и театром, в котором мы сейчас находимся. Мы ждем ваш коллектив в Петербурге, очень скоро, с исполнением оперы Дмитрия Шостаковича “Леди Макбет Мценского уезда”. Для нас большая радость принимать коллектив и, я уверен, это будет очень успешная акция», — сказал Валерий Гергиев.

В первый фестивальный вечер музыканты исполнили Симфонию № 6 Сергея Прокофьева, Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Родиона Щедрина (солист — Сергей Редькин, фортепиано), Симфонию № 9 Дмитрия Шостаковича.

В понедельник, 16 октября, Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступит дважды. Днем по традиции состоялся благотворительный концерт. В программе прозвучали Симфоническая поэма «Дон Жуан» Рихарда Штрауса, Вариации на тему Гайдна для оркестра Иоганнеса Брамса, Симфония № 3 («Божественная поэма») Александра Скрябина.

В программе вечернего концерта: «Гарольд в Италии» — симфония для оркестра с солирующим альтом Гектора Берлиоза (солист — Юрий Афонькин, альт), Концерт для фортепиано с оркестром Франсиса Пуленка (солист — Абисал Гергиев, фортепиано), Болеро Мориса Равеля.

Музыкальный фестиваль «Мстиславу Ростроповичу» — дань памяти и приношение выдающемуся виолончелисту и дирижеру, творческий путь которого неразрывно связан с Самарой, был организован по инициативе Валерия Гергиева и правительства Самарской области в 2008 году За все годы проведения фестиваля в нём принимали участие: скрипачки Анне-Софи Муттер и Алена Баева, альтист Юрий Башмет, пианисты Александр Торадзе, Даниил Харитонов и Люка Дебарг, виолончелистка Татьяна Васильева, пианист и дирижер Игнат Солженицын, тенор Саймон О’Нил, солисты оперной труппы и хор Мариинского театра. Гостями фестиваля были Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Наталья Солженицына, София Губайдулина.

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