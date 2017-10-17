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15:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Дороги Петербурга: от деревянных мостовых до асфальта

Трассы Северной столицы пережили не одно наводнение и не одну войну, но всегда их удавалось восстановить и сделать еще лучше.

«Дабы не заносило»

В первые годы существования Петербурга мостовые у нас в городе были грунтовые. Учитывая особенности местной погоды, передвигаться по Северной столице было не очень комфортно. Дожди и ливни делали трассы малопроходимыми.

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Мостить дороги камнем начали с 1718 год, а после Сенатского указа, который гласил: «Каждому жителю против своего двора посыпать песком и камнем, мостить гладко, как показано от мастеров, и чтобы стоки были вдоль по улицам к дворам ближе, а по концам улиц стоки делать к рекам и прудам, чтобы были твердо утверждены, дабы весною и в дожди землею не заносило».

Каждому домовладельцу предписывалось мостить улицу перед своим домом на ширину в сажень (чуть больше двух метров) с ежегодным увеличением на два аршина (142 сантиметра)
Алексей Смирнов
начальник управления инженерно-транспортной инфраструктуры города Комитета по градостроительству и архитектуре

Мощение главных улиц окончили в 1787 году. Тротуары из каменных плит начали настилать только в 1817-м. До этого мостовые были деревянными.

General Staff Building General Staff Building

Чуть позже, в 1824 году, в городе на Неве предписали производить мощение улиц «рядовой стилкой одномерных булыжных камней» — брусчаткой.

Любопытно, что в 1826 году на Невском проспекте для удобства движения были устроены деревянные колеи: теперь повозки катились гладко, — продолжил специалист. — В 1832 году изобретатель Василий Петрович Гурьев предложил для борьбы с шумом мостить улицы деревянными торцами. Опыт оказался удачным, и его переняли многие города Европы и Америки.

Вопреки ненастью

СПб

В 1909 году Петербургская городская дума обязала домовладельцев строить, ремонтировать и содержать мостовые.

Кроме того, были установлены типы покрытий: в проезжих частях — булыжником или асфальтом, а на тротуарах — лещадной плитой (тонкие каменные плиты. — Ред.) либо асфальтом.

Дальше — больше. В 1921 году в нашем городе создали Управление канализации и мостовых Петрограда. Ремонт требовался практически на каждой улице.

В том же 1921 году было принято постановление о первоочередных мерах по ремонту мостовых, а отделу благоустройства предоставлены особые полномочия (вербовка рабочей силы, артели, материалы, техника). Началось восстановление мостовых, мостов, канализации, — добавил начальник управления инженерно-транспортной инфраструктуры города.

Отметим: на тот период практически 90 процентов мостовых находилось в подтопляемых зонах.

Жуткое наводнение, которое произошло 23 сентября 1924 года, уничтожило 352 тысячи квадратных метров мостовых — 75 процентов! Их пришлось отстраивать фактически заново.

Но дорожники справились. К 1927 году в Ленинграде было более тысячи замощенных улиц и только триста не имели никакого покрытия.

Потом была война… Она подействовала на дороги Ленинграда хуже, чем наводнение. Восстановительные работы длились вплоть до 1955 года.

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Использование булыжного камня прекратилось, начали применять асфальтобетонное покрытие, — отметил Алексей Смирнов. — В период с 1994 по 2003 год магистральная улично-дорожная сеть в Петербурге практически не развивалась, в основном ремонтировали существующие дороги.

Сейчас петербургские магистрали считаются одними из лучших в стране. Их общая длина составляет несколько тысяч километров.

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