Дороги Петербурга: от деревянных мостовых до асфальта

«Дабы не заносило»

В первые годы существования Петербурга мостовые у нас в городе были грунтовые. Учитывая особенности местной погоды, передвигаться по Северной столице было не очень комфортно. Дожди и ливни делали трассы малопроходимыми.

Мостить дороги камнем начали с 1718 год, а после Сенатского указа, который гласил: «Каждому жителю против своего двора посыпать песком и камнем, мостить гладко, как показано от мастеров, и чтобы стоки были вдоль по улицам к дворам ближе, а по концам улиц стоки делать к рекам и прудам, чтобы были твердо утверждены, дабы весною и в дожди землею не заносило».

Каждому домовладельцу предписывалось мостить улицу перед своим домом на ширину в сажень (чуть больше двух метров) с ежегодным увеличением на два аршина (142 сантиметра) Алексей Смирнов начальник управления инженерно-транспортной инфраструктуры города Комитета по градостроительству и архитектуре

Мощение главных улиц окончили в 1787 году. Тротуары из каменных плит начали настилать только в 1817-м. До этого мостовые были деревянными.

Чуть позже, в 1824 году, в городе на Неве предписали производить мощение улиц «рядовой стилкой одномерных булыжных камней» — брусчаткой.

Любопытно, что в 1826 году на Невском проспекте для удобства движения были устроены деревянные колеи: теперь повозки катились гладко, — продолжил специалист. — В 1832 году изобретатель Василий Петрович Гурьев предложил для борьбы с шумом мостить улицы деревянными торцами. Опыт оказался удачным, и его переняли многие города Европы и Америки.

Вопреки ненастью

В 1909 году Петербургская городская дума обязала домовладельцев строить, ремонтировать и содержать мостовые.

Кроме того, были установлены типы покрытий: в проезжих частях — булыжником или асфальтом, а на тротуарах — лещадной плитой (тонкие каменные плиты. — Ред.) либо асфальтом.

Дальше — больше. В 1921 году в нашем городе создали Управление канализации и мостовых Петрограда. Ремонт требовался практически на каждой улице.

В том же 1921 году было принято постановление о первоочередных мерах по ремонту мостовых, а отделу благоустройства предоставлены особые полномочия (вербовка рабочей силы, артели, материалы, техника). Началось восстановление мостовых, мостов, канализации, — добавил начальник управления инженерно-транспортной инфраструктуры города.

Отметим: на тот период практически 90 процентов мостовых находилось в подтопляемых зонах.

Жуткое наводнение, которое произошло 23 сентября 1924 года, уничтожило 352 тысячи квадратных метров мостовых — 75 процентов! Их пришлось отстраивать фактически заново.

Но дорожники справились. К 1927 году в Ленинграде было более тысячи замощенных улиц и только триста не имели никакого покрытия.

Потом была война… Она подействовала на дороги Ленинграда хуже, чем наводнение. Восстановительные работы длились вплоть до 1955 года.

Использование булыжного камня прекратилось, начали применять асфальтобетонное покрытие, — отметил Алексей Смирнов. — В период с 1994 по 2003 год магистральная улично-дорожная сеть в Петербурге практически не развивалась, в основном ремонтировали существующие дороги.