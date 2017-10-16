В Челябинске на сутки продлили предупреждение о режиме «черного неба»

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Челябинске и ряде промышленных городов области продлено на сутки, до вечера 17 октября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на предупреждение синоптиков.

«До 19.00 вторника, 17 октября, на территории Челябинска и по отдельным предприятиям Челябинской области в приземном слое атмосферы сохраняются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ», — говорится в сообщении местного Гидрометцентра.

Медленная смена процессов в атмосфере, обусловленная слабым юго-восточным ветром и ночной инверсией, будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения воздуха, возникновению смога и неприятных запахов в атмосфере.

Смог плюс рассвет — апокалиптические виды над Челябинском.

В этой связи продолжает действовать предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасности, объявленное, напомним, с 9 октября, кроме областного центра, также в Карабаше, Коркино, Троицке, Магнитогорске, Сатке. Только в Челябинске за минувшую неделю на смог пожаловались более 500 человек. Власти Челябинска сообщили о возбуждении двух уголовных дел в связи с загрязнением воздуха.