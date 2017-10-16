Воронежцы продолжают восстанавливать лес на Кожевенном кордоне

Источник: Вести - Воронеж

В 2010 году пожар уничтожил значительную часть массива — более тысячи гектаров, поэтому «зелёные» десанты активисты проводят регулярно. В марте 2017 года воронежцы посадили 18 тысяч саженцев сосны, в этот раз — около 8 тысяч.

— Цель учебно-опытного лесхоза, видимо, восстановить полностью лес, который сгорел, я так думаю. Мы, естественно, всё не посадим, но какую-то часть, несколько гектаров, я думаю, что мы сегодня посадим, — рассказала Анна Кудасова, организатор акции.