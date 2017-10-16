Воронежцы продолжают восстанавливать лес на Кожевенном кордоне
Более полусотни добровольцев в эти выходные отправились высаживать сосны на Кожевенный кордон.
Более полусотни добровольцев в эти выходные отправились высаживать сосны на Кожевенный кордон.
В 2010 году пожар уничтожил значительную часть массива — более тысячи гектаров, поэтому «зелёные» десанты активисты проводят регулярно. В марте 2017 года воронежцы посадили 18 тысяч саженцев сосны, в этот раз — около 8 тысяч.
— Цель
— Я хочу, чтобы Воронежская область стала ещё прекраснее. Лес выгорел, я хочу его восстановить, чтобы было, где гулять, дышать свежим воздухом, и хочу сделать это своими руками, внести свой вклад, — отметила Екатерина Хомич, участница акции.