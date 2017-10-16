Врачи привили от гриппа около 40% жителей Воронежской области

Источник: РИА "Воронеж"

Вторая партия вакцины «Совигрипп» поступила в Воронежскую область. Более 107,7 доз вакцины распределили по медучреждениям, которые проводят профилактику среди детей. Вакцины защищают от двух штаммов гриппа А и одного штамма гриппа В. Прививки сделают дошкольникам, учащимся средних образовательных учреждений, а также студентам до 18 лет.

Сотрудники облздрава напомнили, что прививки от гриппа можно сделать в частных клиниках города. Стоимость отечественной вакцины составит до 250 рублей, иностранной — около 300 рублей.

Жителям региона порекомендовали не приносить свои вакцины, так как препараты «могут погибнуть» из-за неправильного хранения или транспортировки.

Сотрудники облздрава отметили, что медработник имеет право отказаться провести прививку из-за вакцины, которая не соответствует нормам.

Первую партию вакцины против гриппа Воронежская область получила в августе 2017 года. Более 300 тыс. препаратов для взрослого населения распределили между медучреждениями региона. Прививочная кампания стартовала в Воронежской области в сентябре 2017 года.

Контекст

Прививки от гриппа в 2017 году сделают как минимум 934 тыс. жителям региона, в том числе 850 тыс. жителям из «группы риска». В эту группу входят дети в возрасте от полугода, школьники и студенты, работники медицинских и образовательных организаций, беременные, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями. Их вакцинируют бесплатно, остальных — за счет собственных средств или средств работодателей.