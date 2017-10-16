Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог Ковтун лишился паспорта при попытке обидеть Россию
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Для россиян придумали новый сбор на медуслуги и образование
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Российский министр рассмешил Путина своей речью
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
15:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Врачи привили от гриппа около 40% жителей Воронежской области

Медики привили от гриппа около 40% жителей Воронежской области, сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения в понедельник, 16 октября. Среди привитых — 110,4 тыс. детей.

Источник: РИА "Воронеж"

Вторая партия вакцины «Совигрипп» поступила в Воронежскую область. Более 107,7 доз вакцины распределили по медучреждениям, которые проводят профилактику среди детей. Вакцины защищают от двух штаммов гриппа А и одного штамма гриппа В. Прививки сделают дошкольникам, учащимся средних образовательных учреждений, а также студентам до 18 лет.

Сотрудники облздрава напомнили, что прививки от гриппа можно сделать в частных клиниках города. Стоимость отечественной вакцины составит до 250 рублей, иностранной — около 300 рублей.

Жителям региона порекомендовали не приносить свои вакцины, так как препараты «могут погибнуть» из-за неправильного хранения или транспортировки.

Сотрудники облздрава отметили, что медработник имеет право отказаться провести прививку из-за вакцины, которая не соответствует нормам.

Первую партию вакцины против гриппа Воронежская область получила в августе 2017 года. Более 300 тыс. препаратов для взрослого населения распределили между медучреждениями региона. Прививочная кампания стартовала в Воронежской области в сентябре 2017 года.

Контекст

Прививки от гриппа в 2017 году сделают как минимум 934 тыс. жителям региона, в том числе 850 тыс. жителям из «группы риска». В эту группу входят дети в возрасте от полугода, школьники и студенты, работники медицинских и образовательных организаций, беременные, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями. Их вакцинируют бесплатно, остальных — за счет собственных средств или средств работодателей.

Число жителей, которым сделают прививку за счет средств федерального бюджета, вырастет на 200 тыс. по сравнению с 2016 годом. Ожидается, что в регионе вакцинируют 75% жителей из «группы риска».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Кубок чемпионата мира по футболу покажут воронежцам 28 и 29 октября
СК начал проверку обстоятельств смерти актера Дмитрия Марьянова
СП выявила нехватку 43 млрд рублей на повышение зарплат врачей
Сборная России опустилась ниже Кабо-Верде в рейтинге ФИФА
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Павленский поджег в Париже Банк Франции и призвал к революции
Звезда «Игры престолов» выходит замуж за популярного певца
Спорт
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком» Но это не повод красно-белым расслабляться перед важнейшим матчем в Лиге чемпионов
Авто
Новая Audi A8: первый тест-драйв Почему все журналисты тестировали новую Audi A8 за рулем? Ведь если вы покупатель «восьмерки», то ваше место на втором ряду. И вот я тут. В белых штанах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь