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15:15 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове объявили об отключениях воды

Столичный поставщик воды Apa-Canal предупреждает о начале ремонтных работ, из-за которых в некоторых районах столицы, до 17:00 будет приостановлена подача воды.

Источник: Actualitati.md

Водоснабжение в городе Ватра будет приостановлено по следующим адресам:

— Х. Ботева, ½, 5−13, 11−23, в том числе в домах с дробью;.

— Дачия, 28/3, 12−16, в том числе в домах с дробью;.

— Куза-Водэ, 20−28, втом числе в домах с дробью;.

— Индепенденцей, 7−9, в том числе в домах с дробью;.

— Траян, 34;.

— Теилор, 8.

Вместе с тем, с 09.00 до 17.00 водоснабжение в селе Гидигич будет приостановлено по следующим адресам:

Парижская коммуна, 2, 3А. Матеевича, Штефана чел Маре, Виилор, Сф. Цэрий, Др. Быкулуй, а также в г. Ватра по следующим адресам: Фынтыницей, Тинеретулуй.

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