В Молдове объявили об отключениях воды
Столичный поставщик воды
Столичный поставщик воды
Водоснабжение в городе Ватра будет приостановлено по следующим адресам:
— Х. Ботева, ½, 5−13, 11−23, в том числе в домах с дробью;.
— Дачия, 28/3, 12−16, в том числе в домах с дробью;.
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— Индепенденцей, 7−9, в том числе в домах с дробью;.
— Траян, 34;.
— Теилор, 8.
Вместе с тем, с 09.00 до 17.00 водоснабжение в селе Гидигич будет приостановлено по следующим адресам:
Парижская коммуна, 2, 3А. Матеевича, Штефана чел Маре, Виилор, Сф. Цэрий, Др. Быкулуй, а также в г. Ватра по следующим адресам: Фынтыницей, Тинеретулуй.