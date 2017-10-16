Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили разводятся
Надежда Михалкова подала на развод с мужем, Резо Гигинеишвили, сообщает Hello!
Надежда Михалкова подала на развод с мужем, Резо Гигинеишвили, сообщает Hello!
По данным издания, заявление в один из участков Пресненского районного суда подано 22 сентября. 5 октября с парой провели беседу, а судебное заседание состоится 23 октября. Как отмечает издание, слухи о расставании пары впервые появились в 2016 году, однако позднее были опровергнуты сначала другом семьи Алексеем Киселевым, а затем самим Резо Гигинеишвили.
Молодые люди поженились в 2009 году — свадьба состоялась в Грузии. У пары двое детей.
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