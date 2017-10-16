Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили разводятся

По данным издания, заявление в один из участков Пресненского районного суда подано 22 сентября. 5 октября с парой провели беседу, а судебное заседание состоится 23 октября. Как отмечает издание, слухи о расставании пары впервые появились в 2016 году, однако позднее были опровергнуты сначала другом семьи Алексеем Киселевым, а затем самим Резо Гигинеишвили.