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15:33 (мск), источник: Газета.Ру

Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили разводятся

Надежда Михалкова подала на развод с мужем, Резо Гигинеишвили, сообщает Hello!

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По данным издания, заявление в один из участков Пресненского районного суда подано 22 сентября. 5 октября с парой провели беседу, а судебное заседание состоится 23 октября. Как отмечает издание, слухи о расставании пары впервые появились в 2016 году, однако позднее были опровергнуты сначала другом семьи Алексеем Киселевым, а затем самим Резо Гигинеишвили.

Молодые люди поженились в 2009 году — свадьба состоялась в Грузии. У пары двое детей.

Ранее сообщалось, что звезда «Игры престолов» выходит замуж за американского поп-певца.

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