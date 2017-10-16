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16:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Социальный проект для старшеклассников «Школа молодого лидера» запустили в Иркутске

Партпроект «Модернизация образования» призван выявить потенциальных лидеров, способных реализовывать свои инициативы.

Социальный проект по формированию лидерских навыков у учащихся старших классов — «Школа молодого лидера» стартовал в столице Приангарья. Партийный проект «Единой России» «Модернизация образования» направлен на развитие личностных качеств старшеклассников региона, выстраиванию отношений в коллективе, обучению ораторскому мастерству. Со всех школ области было отобрано 45 человек, которые теперь будут реализовывать собственные социальные проекты в своих учебных заведениях. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе партии.

Идея и формат проекта были придуманы еще в мае 2017 года. Четыре с половиной месяца Общественным советом партпроекта велась активная подготовка к открытию Школы. В результате отборочного конкурса было выбрано 45 старшеклассников, которые через восемь недель реализуют добровольческую и профориентационную деятельность на базе своих учебных заведений.

Занятия в «Школе молодого лидера» будут проходить по воскресеньям. Каждый урок нацелен на развитие определенных личностных качеств, которые сегодня необходимы лидерам. Уже на первом занятии для участников проекта был проведен мастер-класс по ораторскому мастерству и умению правильно выстраивать отношения в коллективе.

«Сегодня перед молодежью стоят непростые задачи, она должны стать полноправными участниками преобразовательной социально-экономической деятельности нашего государства. Именно поэтому очень важно вести работу с молодежью, воспитывая те качества, которые помогут ребятам стать конкурентоспособными специалистами в будущем», — отметила член Регионального общественного совета федерального партийного проекта «Модернизация образования» в Иркутской области Ирина Кузнецова.

На протяжении образовательного курса «Школы молодого лидера» участники будут учиться разрабатывать свои социальные проекты, наиболее продуманный и актуальный проект будет поддержан организаторами и реализован в Иркутске.

Напомним, партийный проект «Единой России» «Модернизация образования» направлен на содействие в создании условий для развития российской системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования.

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