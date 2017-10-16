Социальный проект для старшеклассников «Школа молодого лидера» запустили в Иркутске
Партпроект «Модернизация образования» призван выявить потенциальных лидеров, способных реализовывать свои инициативы.
Партпроект «Модернизация образования» призван выявить потенциальных лидеров, способных реализовывать свои инициативы.
Социальный проект по формированию лидерских навыков у учащихся старших классов — «Школа молодого лидера» стартовал в столице Приангарья. Партийный проект «Единой России» «Модернизация образования» направлен на развитие личностных качеств старшеклассников региона, выстраиванию отношений в коллективе, обучению ораторскому мастерству. Со всех школ области было отобрано 45 человек, которые теперь будут реализовывать собственные социальные проекты в своих учебных заведениях. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в
Идея и формат проекта были придуманы еще в мае 2017 года. Четыре с половиной месяца Общественным советом партпроекта велась активная подготовка к открытию Школы. В результате отборочного конкурса было выбрано 45 старшеклассников, которые через восемь недель реализуют добровольческую и профориентационную деятельность на базе своих учебных заведений.
Занятия в «Школе молодого лидера» будут проходить по воскресеньям. Каждый урок нацелен на развитие определенных личностных качеств, которые сегодня необходимы лидерам. Уже на первом занятии для участников проекта был проведен
«Сегодня перед молодежью стоят непростые задачи, она должны стать полноправными участниками преобразовательной
На протяжении образовательного курса «Школы молодого лидера» участники будут учиться разрабатывать свои социальные проекты, наиболее продуманный и актуальный проект будет поддержан организаторами и реализован в Иркутске.
Напомним, партийный проект «Единой России» «Модернизация образования» направлен на содействие в создании условий для развития российской системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования.