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17:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

Артем Здунов: Продолжительность жизни в РТ впервые превысила 73,5 года

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Продолжительность жизни в Республике Татарстан превысила 73,5 года. Об этом на сессии, посвященной Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года, заявил министр экономики РТ Артем Здунов.

Также руководитель Минэкономики РТ отметил, что уровень рождаемости с момента принятия стратегии достиг показателя в 145 тысяч человек.

«Говоря о здравоохранении, следует отметить, что продолжительность жизни в республике впервые превысила 73,5 года. За период реализации Стратегии-2030 построено 173 объекта здравоохранения, а также начал реализовываться проект “Дружелюбная поликлиника — Татарстанский стандарт”, который направлен на рост удовлетворенности граждан в оказании медицинских услуг», — сообщил Артем Здунов.

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