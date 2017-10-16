Артем Здунов: Продолжительность жизни в РТ впервые превысила 73,5 года
(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Продолжительность жизни в Республике Татарстан превысила 73,5 года. Об этом на сессии, посвященной Стратегии
(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Продолжительность жизни в Республике Татарстан превысила 73,5 года. Об этом на сессии, посвященной Стратегии
Также руководитель Минэкономики РТ отметил, что уровень рождаемости с момента принятия стратегии достиг показателя в 145 тысяч человек.
«Говоря о здравоохранении, следует отметить, что продолжительность жизни в республике впервые превысила 73,5 года. За период реализации Стратегии-2030 построено 173 объекта здравоохранения, а также начал реализовываться проект “Дружелюбная поликлиника — Татарстанский стандарт”, который направлен на рост удовлетворенности граждан в оказании медицинских услуг», — сообщил Артем Здунов.