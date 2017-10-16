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15:32 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежская Военно-воздушная академия проведёт День открытых дверей

Абитуриентам расскажут о правилах поступления в военный вуз. Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина проведёт День открытых дверей в воскресенье, 22 октября.

Молодым людям, мечтающим связать жизнь с профессиональной службой в Воздушно-космических силах России, и их родителям расскажут об истории, традициях, учебно-материальной базе академии. Абитуриенты узнают о правилах поступления в военный вуз, а также о жизни и быте курсантов.

Академия является правопреемником прославленных авиационных вузов и осуществляет подготовку специалистов метеорологического, метрологического, аэродромно-технического, инженерно-аэродромного и радиотехнического обеспечения авиации, радиоэлектронной борьбы и информационной безопасности, средств авиационной связи. В Сызранском филиале Военно-воздушной академии готовят специалистов по лётной эксплуатации и применению авиационных комплексов (вертолетов), в филиале в городе Челябинске — штурманов авиационных комплексов и офицеров боевого управления.

В День открытых дверей представители командования вуза ответят на интересующие вопросы, дадут советы, обратят внимание абитуриентов на открывающиеся для них профессиональные перспективы.

День открытых дверей пройдёт в клубе вуза на улице Старых Большевиков, 54а (проезд до остановки «улица Димитрова»). Начало мероприятия в 10:00.

Одновременно состоится встреча с руководящим составом кадетской инженерной школы Военно-воздушной академии. Она пройдёт на улице Краснознамённой, 153 и будет интересна девятиклассникам, выбирающим для себя будущую профессию. Узнать более подробную информацию можно по телефонам приёмной комиссии: 244−76−13, 244−76−16.

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