Воронежская Военно-воздушная академия проведёт День открытых дверей

Молодым людям, мечтающим связать жизнь с профессиональной службой в Воздушно-космических силах России, и их родителям расскажут об истории, традициях, учебно-материальной базе академии. Абитуриенты узнают о правилах поступления в военный вуз, а также о жизни и быте курсантов.

Академия является правопреемником прославленных авиационных вузов и осуществляет подготовку специалистов метеорологического, метрологического, аэродромно-технического, инженерно-аэродромного и радиотехнического обеспечения авиации, радиоэлектронной борьбы и информационной безопасности, средств авиационной связи. В Сызранском филиале Военно-воздушной академии готовят специалистов по лётной эксплуатации и применению авиационных комплексов (вертолетов), в филиале в городе Челябинске — штурманов авиационных комплексов и офицеров боевого управления.

В День открытых дверей представители командования вуза ответят на интересующие вопросы, дадут советы, обратят внимание абитуриентов на открывающиеся для них профессиональные перспективы.

День открытых дверей пройдёт в клубе вуза на улице Старых Большевиков, 54а (проезд до остановки «улица Димитрова»). Начало мероприятия в 10:00.