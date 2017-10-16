В Самаре возле больницы Пирогова сделали парковку на 350 мест

В настоящее время, как сообщает пресс-служба облправительства, около больницы сделали стоянку на 350 парковочных мест, высадили новый газон и заменили ограждение. Помимо этого, благоустраиваются территории вдоль улицы Полевой. Силами администрации города и больницы с прилегающей к центральному въезду территории были убраны торговые киоски. Кроме того, там выложили плиткой тротуар и заменили забор.