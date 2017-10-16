В Самаре возле больницы Пирогова сделали парковку на 350 мест
Самарская городская клиническая больница № 1 имени Н. И. Пирогова продолжает готовиться к работе во время ЧМ-2018.
Самарская городская клиническая больница № 1 имени Н. И. Пирогова продолжает готовиться к работе во время ЧМ-2018.
Закупается новое оборудование, ремонтируются корпуса, а также идет активное благоустройство территории: посадка новых деревьев, вывоз мусора, установка нового ограждения, замена освещения и обновление пешеходной зоны.
В настоящее время, как сообщает