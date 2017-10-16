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15:49 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре возле больницы Пирогова сделали парковку на 350 мест

Самарская городская клиническая больница № 1 имени Н. И. Пирогова продолжает готовиться к работе во время ЧМ-2018.

Источник: РИА "Новости"

Закупается новое оборудование, ремонтируются корпуса, а также идет активное благоустройство территории: посадка новых деревьев, вывоз мусора, установка нового ограждения, замена освещения и обновление пешеходной зоны.

В настоящее время, как сообщает пресс-служба облправительства, около больницы сделали стоянку на 350 парковочных мест, высадили новый газон и заменили ограждение. Помимо этого, благоустраиваются территории вдоль улицы Полевой. Силами администрации города и больницы с прилегающей к центральному въезду территории были убраны торговые киоски. Кроме того, там выложили плиткой тротуар и заменили забор.

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