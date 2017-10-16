Жительница Астаны отсудила у стоматолога заплаченный за лечение 1 млн тенге

Источник: AP 2017

Отмечается, что в 2017 году женщина обратилась в одну из стоматологических клиник столицы для лечения зубов. Стоматологом проведено снятие коронок, лечение и протезирование зубов пациентки.

После лечения и протезирования пациентка не могла есть и её беспокоила сильная зубная боль. В связи с чем она обратилась к стоматологу с указанными жалобами, на что был дан ответ, что в ближайшее время все осложнения пройдут. Однако, спустя время зубная боль только усиливалась, более того, впоследствии зубы начали трескаться и выпадать.

Женщина обратилась в департамент охраны общественного здоровья города Астаны с жалобой на действия стоматолога.

Департаментом охраны общественного здоровья по жалобе пациентки проведена проверка, в результате чего установлено, что при оказании стоматологической помощи не соблюдены стандарты эндодонтического и ортопедического лечения зубов, а именно допущены незначительное различие в цвете, завышение коронок в прикусе, выпирание коронки в щёчную сторону, нарушен контакт жевательных зубов и расцементирование коронки, не проведены контрольные рентген-снимки после лечения зубов.

Кроме того, не составлен договор с клиентом на оказание платных услуг, лечение и протезирование проведено без информированного согласия.

«Алматинский районный суд города Астаны удовлетворил исковые требования, взыскав в пользу пациентки уплаченную сумму в размере 1060000 тенге и в счет возмещения морального вреда 150 000 тенге», — отмечается в сообщении ведомства.