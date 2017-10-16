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16:43 (мск), источник: "Российская газета"

На Фестивале молодежи и студентов в Сочи спустили флаги из-за шторма

В связи с объявленным в Сочи штормовым предупреждением 16 октября на Всемирном фестивале молодежи и студентов было решено спустить флаги и убрать рекламные конструкции.

Местное МЧС уже разослало предупреждения об ухудшении погодных условий и возможных сильных ливнях в отдельных районах Краснодарского края.

Участников Фестиваля призывают держаться подальше от деревьев и плохо закрепленных конструкций.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Олимпийской деревне в Сочи с 15 по 22 октября. На него съехались участники из 180 стран.

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