На Фестивале молодежи и студентов в Сочи спустили флаги из-за шторма
В связи с объявленным в Сочи штормовым предупреждением 16 октября на Всемирном фестивале молодежи и студентов было решено спустить флаги и убрать рекламные конструкции.
В связи с объявленным в Сочи штормовым предупреждением 16 октября на Всемирном фестивале молодежи и студентов было решено спустить флаги и убрать рекламные конструкции.
Местное МЧС уже разослало предупреждения об ухудшении погодных условий и возможных сильных ливнях в отдельных районах Краснодарского края.
Участников Фестиваля призывают держаться подальше от деревьев и плохо закрепленных конструкций.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Олимпийской деревне в Сочи с 15 по 22 октября. На него съехались участники из 180 стран.