Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Упавшая с трапа в аэропорту Пулково девочка скончалась
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Владельцам самостроя начнут угрожать потерей земли
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
17:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже пройдут публичные слушания по поправкам в градостроительный регламент

Участники обсудят проект изменений в правилах застройки и землепользования.

Источник: РИА "Воронеж"

Администрация Воронежа объявила о проведении открытых слушаний по внесению изменений в правила землепользования и застройки города. Изменения коснутся регламента, установленного для зоны среднеэтажной застройки. Постановление появилось на сайте мэрии в пятницу, 13 октября. Публичные слушания состоятся в Доме архитектора (улица Плехановская, 22) в 12:00 1 ноября.

Участники слушаний обсудят минимальные отступы от границ земельных участков, размеры участков, предельную высоту зданий и плотность застройки. Составители проекта предлагают ограничить высоту многоквартирных среднеэтажных домов восемью этажами, малоквартирных малоэтажных жилых домов — четырьмя. Максимальный процент застройки для многоквартирных среднеэтажных домов предложили установить в размере 40% от площади земельного участка, а для малоэтажных домов — 50%. Отступы от границ земельных участков домов и зданий, согласно правилам пожарной безопасности, должны составлять не менее метра. Минимальная площадь земельного участка для малоэтажных домов и зданий по проекту составит 600 кв. м, для среднеэтажных — 800 кв. м.

Организацией слушаний займется комиссия по землепользованию и застройке Воронежа. Желающие поучаствовать в обсуждении должны заранее зарегистрироваться в комиссии, находящейся в управлении главного архитектора (улица Кольцовская, 45). В рабочие дни комиссия работает с 9:00 до 18:00. Телефоны: 228 36 58, 228 36 99. Регистрация прекратится за три рабочих дня до проведения слушаний.

Контекст

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин предложил снизить этажность строящегося жилья в Воронеже. Рекомендация прозвучала на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым в марте 2017 года. Никита Стасишин отметил, что люди охотнее покупают жилье в домах не выше шести-семи этажей. Переход на жилье меньшей этажности должен сделать новостройки комфортнее для граждан.

В Воронежской области разработали новый проект региональных нормативов градостроительного проектирования. Изменения коснулись показателей интенсивности использования территорий и расчета парковочных мест. Представители строительного сообщества предложили уточнить минимальные размеры земельных участков многоэтажных жилых домов и отступов зданий от границ таких участков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Кубок чемпионата мира по футболу покажут воронежцам 28 и 29 октября
Путин ввел санкции против КНДР
СП выявила нехватку 43 млрд рублей на повышение зарплат врачей
Сборная России опустилась ниже Кабо-Верде в рейтинге ФИФА
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Павленский объяснил, зачем поджег здание Банка Франции
Звезда «Игры престолов» выходит замуж за популярного певца
Спорт
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком» Но это не повод красно-белым расслабляться перед важнейшим матчем в Лиге чемпионов
Авто
Новая Audi A8: первый тест-драйв Почему все журналисты тестировали новую Audi A8 за рулем? Ведь если вы покупатель «восьмерки», то ваше место на втором ряду. И вот я тут. В белых штанах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь