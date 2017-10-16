В Воронеже пройдут публичные слушания по поправкам в градостроительный регламент

Источник: РИА "Воронеж"

Администрация Воронежа объявила о проведении открытых слушаний по внесению изменений в правила землепользования и застройки города. Изменения коснутся регламента, установленного для зоны среднеэтажной застройки. Постановление появилось на сайте мэрии в пятницу, 13 октября. Публичные слушания состоятся в Доме архитектора (улица Плехановская, 22) в 12:00 1 ноября.

Участники слушаний обсудят минимальные отступы от границ земельных участков, размеры участков, предельную высоту зданий и плотность застройки. Составители проекта предлагают ограничить высоту многоквартирных среднеэтажных домов восемью этажами, малоквартирных малоэтажных жилых домов — четырьмя. Максимальный процент застройки для многоквартирных среднеэтажных домов предложили установить в размере 40% от площади земельного участка, а для малоэтажных домов — 50%. Отступы от границ земельных участков домов и зданий, согласно правилам пожарной безопасности, должны составлять не менее метра. Минимальная площадь земельного участка для малоэтажных домов и зданий по проекту составит 600 кв. м, для среднеэтажных — 800 кв. м.

Организацией слушаний займется комиссия по землепользованию и застройке Воронежа. Желающие поучаствовать в обсуждении должны заранее зарегистрироваться в комиссии, находящейся в управлении главного архитектора (улица Кольцовская, 45). В рабочие дни комиссия работает с 9:00 до 18:00. Телефоны: 228 36 58, 228 36 99. Регистрация прекратится за три рабочих дня до проведения слушаний.

Контекст

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин предложил снизить этажность строящегося жилья в Воронеже. Рекомендация прозвучала на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым в марте 2017 года. Никита Стасишин отметил, что люди охотнее покупают жилье в домах не выше шести-семи этажей. Переход на жилье меньшей этажности должен сделать новостройки комфортнее для граждан.