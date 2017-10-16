На границе с Крымом украинские пограничники изъяли книги 1882 года издания
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости (Крым). В пункте пропуска «Чонгар» украинские пограничники изъяли две книги, напечатанные 135 лет назад. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости (Крым). В пункте пропуска «Чонгар» украинские пограничники изъяли две книги, напечатанные 135 лет назад. Об этом сообщает
Книги «История Петра Великого», которые были изъяты на границе с Крымом украинскими пограничниками.
Книги «История Петра Великого», изданные в 1882 году, были обнаружены украинскими «стражами границы» в личных вещах 29-летнего жителя Донецкой области, который ехал в Крым на личном авто.
По данным украинских пограничников, старинные издания были изъяты для определения их исторической и культурной ценности.