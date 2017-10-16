Севастопольскую Панораму и «Исторический бульвар» отреставрируют

На полотне видны подтеки.

Сразу несколько СМИ сообщили ужасную новость — легендарное полотно «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» в здании Панорамы на Историческом бульваре под угрозой. Мол, работу основоположника русского панорамного искусства Франца Рубо заливают дожди. Только представьте, эту огромную панораму — 14 на 115 метров, писали в Мюнхене. В 1924-ом во время бомбардировки и артиллерийского обстрела в здание попали бомбы, живописное полотно загорелось. После войны его смогли восстановить, а теперь снова «КП» узнает печальные новости.

Однако, выяснилось, что это неправда. Подтеки на картине действительно есть, но они не новые.

— В 1982 году из-за неосторожности была включена пожарная сигнализация, на полотне появились подтеки от химических растворов. Человек, который виновен, был осужден. Но эти размывы до сих пор видны, они достаточно большие по площади, — рассказал «КП» директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко.

С тех пор панорама не видела ни огня, ни воды… Тем более что в 2016 году были выполнены первоочередные противоаварийные работы. Директор позаботился о замене 46 стекол купола, на которых были сколы, была проведена и активизацию ливневой системы.

Тогда же, в 2016-ом, Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя завершил разработку научно-проектной документации на проведение реставрации объекта культурного наследия «Здание «Панорама обороны Севастополя 1854−1855 гг.». А в 2017 году была разработана научно-проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ на Мемориальном комплексе памятников обороны города в 1854—1855 годах «Исторический бульвар».

В результате «Исторический бульвар» попал в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) Министерства экономического развития РФ. В течении 2018 года его полностью приведут в порядок. А само здание Панорамы пока вне какого-либо финансирования.

— Буду убеждать правительство РФ, что надо найти деньги и на Панораму, — рассказал «КП» — Крым депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик. — А то логики нет. Как это мы «Исторический бульвар» реконструируем, а основное здание нет? Оно просто выпало из программы. Считаю, надо откорректировать ФЦП.

Необходимо 255 миллионов рублей.

Согласно проектно-сметной документации, реставрация здания Панорамы обойдется в 255,622 миллиона рублей. За эти деньги надо отремонтировать кровлю, башню купала, фасад, полы, заняться внутренней отделкой здания. Немало этих средств пошло бы на огнезащиту металлических элементов купола и зонта-рефлектора, вентиляцию и кондиционирование здания, охранную и пожарную сигнализацию, электроосвещение и сетей связи, насосную станцию и подъемники для инвалидов.

— Надеюсь, через два месяца Росэкспертизы даст положительное заключение нашей сметной документации, — отметил Мусиенко. — Мы уже сделали заявку в Министерство культуры РФ. Депутат Госдумы Дмитрий Белик обращался Дмитрию Медведеву, встречался с министром культуры РФ. С какого источника нам выделят средства, не важно. Главное, что есть уже договоренности — финансирование будет выделено.

В Музее надеются, что реставрацию получится провести в течении 2018−2019 года. А после можно будет взяться и за само полотно.

— Мы предварительно вели переговоры с генеральным директором Государственного Научно-Исследовательского Института Реставрации (ГосНИИР), — говорит директор Музея. — Они готовы приступить к обследованию полотна. Определить его состояние и решить, каким методом мы будем его реставрировать. Либо мы его выносим из здания Панорамы, либо будем реставрировать прямо на месте. Но реставрировать безусловно будем и полотно, и предметный план!

СПРАВКА «КП».

Автор панорамы, основоположник русского панорамного искусства, профессор класса батальной живописи Петербургской Академии художеств Франц Алексеевич Рубо, положил в основу произведения самый яркий эпизод севастопольской эпопеи — бой на Малаховом кургане 6 июня 1855 года. В этот день 75-тысячная русская армия успешно отразила натиск 173-тысячного англо-французского войска.

Главным героем сражения Рубо считал народ, в прославлении его подвига он и видел основную свою задачу. Работу над панорамой художник начал в 1901 году. Приехав в Севастополь, он изучал исторические документы, знакомился с местами боев, беседовал с участниками и очевидцами событий, а затем в Петербурге создал эскиз картины. Огромное живописное полотно (14 м 115 м) писалось в Мюнхене с помощью художников Шенхена, Мерте, Фроша и 20 студентов Баварской академии художеств. Одновременно велась работа над созданием натурного плана площадью 1610 «квадратов».