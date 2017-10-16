Севастопольскую Панораму и «Исторический бульвар» отреставрируют
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На полотне видны подтеки.
Сразу несколько СМИ сообщили ужасную новость — легендарное полотно «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» в здании Панорамы на Историческом бульваре под угрозой. Мол, работу основоположника русского панорамного искусства Франца Рубо заливают дожди. Только представьте, эту огромную панораму — 14 на 115 метров, писали в Мюнхене. В 1924-ом во время бомбардировки и артиллерийского обстрела в здание попали бомбы, живописное полотно загорелось. После войны его смогли восстановить, а теперь снова «КП» узнает печальные новости.
Однако, выяснилось, что это неправда. Подтеки на картине действительно есть, но они не новые.
— В 1982 году
С тех пор панорама не видела ни огня, ни воды… Тем более что в 2016 году были выполнены первоочередные противоаварийные работы. Директор позаботился о замене 46 стекол купола, на которых были сколы, была проведена и активизацию ливневой системы.
Тогда же, в 2016-ом, Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя завершил разработку
— Буду убеждать правительство РФ, что надо найти деньги и на Панораму, — рассказал «КП» — Крым депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик. — А то логики нет. Как это мы «Исторический бульвар» реконструируем, а основное здание нет? Оно просто выпало из программы. Считаю, надо откорректировать ФЦП.
Необходимо 255 миллионов рублей.
Согласно
— Надеюсь, через два месяца Росэкспертизы даст положительное заключение нашей сметной документации, — отметил Мусиенко. — Мы уже сделали заявку в Министерство культуры РФ. Депутат Госдумы Дмитрий Белик обращался Дмитрию Медведеву, встречался с министром культуры РФ. С какого источника нам выделят средства, не важно. Главное, что есть уже договоренности — финансирование будет выделено.
— Мы предварительно вели переговоры с генеральным директором Государственного
СПРАВКА «КП».
Автор панорамы, основоположник русского панорамного искусства, профессор класса батальной живописи Петербургской Академии художеств Франц Алексеевич Рубо, положил в основу произведения самый яркий эпизод севастопольской эпопеи — бой на Малаховом кургане 6 июня 1855 года. В этот день 75-тысячная русская армия успешно отразила натиск 173-тысячного
Главным героем сражения Рубо считал народ, в прославлении его подвига он и видел основную свою задачу. Работу над панорамой художник начал в 1901 году. Приехав в Севастополь, он изучал исторические документы, знакомился с местами боев, беседовал с участниками и очевидцами событий, а затем в Петербурге создал эскиз картины. Огромное живописное полотно (14 м 115 м) писалось в Мюнхене с помощью художников Шенхена, Мерте, Фроша и 20 студентов Баварской академии художеств. Одновременно велась работа над созданием натурного плана площадью 1610 «квадратов».
Летом 1904 года произведение доставили в Севастополь, а 14 мая 1905 года, к 50-летию героической обороны города, панорама была открыта для всеобщего обозрения. Одними из первых её посетителей были ветераны севастопольских сражений, которых удивила и растрогала доподлинность воспроизведенных событий.