Для участников фестиваля молодежи устроили забег на трассе «Формулы-1»

Маршрут пролегал по гоночной трассе, которая проложена между задействованными в свое время в Играх-2014 ледовыми дворцами. Не помешала желающим пробежаться даже пришедшая в курортный город непогода. Так, если дождь к моменту старта прекратился, то ветер все же стал неприятным спутником участников мероприятия.

Кстати, за любопытным забегом можно было следить в режиме реального времени на внутреннем сайте фестиваля, а по желанию бегуны могли преодолеть на один круг больше. В итоге быстрее всех преодолел дистанцию Дмитрий Травкин из города Коврова Владимирской области. Как признался победитель, в старших классах школы он активно занимался бегом, сейчас же пробежки для него стали своеобразным хобби.