Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
В центре Москвы застрелили мужчину
Для россиян придумали новый сбор на медуслуги и образование
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
В центре Москвы застрелили мужчину
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Экс-жена Марьянова рассказала о его несбывшихся планах – СМИ
СМИ: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала тело
За создание «резиновых офисов» предложили наказывать
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
17:53 (мск), источник: "Российская газета"

Для участников фестиваля молодежи устроили забег на трассе «Формулы-1»

В понедельник на сочинской трассе «Формулы-1» прошел инклюзивный забег на 2017 метров участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов. По данным организаторов, в стартовом листе значились 3 437 человека из 73 стран, в том числе 60 — с ограниченными возможностями здоровья.

Маршрут пролегал по гоночной трассе, которая проложена между задействованными в свое время в Играх-2014 ледовыми дворцами. Не помешала желающим пробежаться даже пришедшая в курортный город непогода. Так, если дождь к моменту старта прекратился, то ветер все же стал неприятным спутником участников мероприятия.

Кстати, за любопытным забегом можно было следить в режиме реального времени на внутреннем сайте фестиваля, а по желанию бегуны могли преодолеть на один круг больше. В итоге быстрее всех преодолел дистанцию Дмитрий Травкин из города Коврова Владимирской области. Как признался победитель, в старших классах школы он активно занимался бегом, сейчас же пробежки для него стали своеобразным хобби.

Как уже писала «РГ», в Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи и студентов, на который съехались более 20 тысяч человек из 180 государств.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Путин поручил создать финансовый центр в свободном порту Владивосток
СК возбудил дело из-за несвоевременной помощи Дмитрию Марьянову
Путин ввел санкции против КНДР
СП выявила нехватку 43 млрд рублей на повышение зарплат врачей
По факту гибели актера Марьянова возбудили уголовное дело
Ученые услышали гравитационные волны от слияния нейтронных звезд
Павленский объяснил, зачем поджег здание Банка Франции
Трамп надеется на участие Хиллари Клинтон на выборах в 2020 году
Звезда «Игры престолов» выходит замуж за популярного певца
Спорт
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком» Но это не повод красно-белым расслабляться перед важнейшим матчем в Лиге чемпионов
Авто
Новая Audi A8: первый тест-драйв Почему все журналисты тестировали новую Audi A8 за рулем? Ведь если вы покупатель «восьмерки», то ваше место на втором ряду. И вот я тут. В белых штанах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь