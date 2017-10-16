Челябинская область и Австрия в 2018 году обменяются хорами
Регион заключил «Меморандум о согласии» в сфере культурного сотрудничества с землей Штирия.
Регион заключил «Меморандум о согласии» в сфере культурного сотрудничества с землей Штирия.
ЧЕЛЯБИНСК, 16 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский камерный хор имени В. В. Михальченко в 2018 году отправится на гастроли в Австрию, в то время как в Челябинске выступит хор из австрийского города Граца, гастроли пройдут в рамках двустороннего «Меморандума о согласии», сообщает в понедельник
«Подписанный “Меморандум о согласии” в сфере культурного сотрудничества между землей Штирия (Австрия) и Челябинской областью подразумевает организацию и проведение перекрестных и совместных культурных проектов. <…> Ряд таких проектов проведут уже в 2018 году. В частности, Челябинский камерный хор имени В. В. Михальченко отправится на гастроли в города Австрии, а в Челябинске в рамках культурного обмена выступит
Как пояснили ТАСС в
Челябинский камерный хор имени В. В. Михальченко основан в 1974 году при Челябинском хоровом обществе. Коллектив неоднократно становился лауреатом всесоюзных и республиканских фестивалей и конкурсов, выступал во многих городах России. В репертуаре хора широко представлена западноевропейская хоровая музыка