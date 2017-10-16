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15:48 (мск), источник: ТАСС

Челябинская область и Австрия в 2018 году обменяются хорами

Регион заключил «Меморандум о согласии» в сфере культурного сотрудничества с землей Штирия.

ЧЕЛЯБИНСК, 16 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский камерный хор имени В. В. Михальченко в 2018 году отправится на гастроли в Австрию, в то время как в Челябинске выступит хор из австрийского города Граца, гастроли пройдут в рамках двустороннего «Меморандума о согласии», сообщает в понедельник пресс-служба губернатора Челябинской области.

«Подписанный “Меморандум о согласии” в сфере культурного сотрудничества между землей Штирия (Австрия) и Челябинской областью подразумевает организацию и проведение перекрестных и совместных культурных проектов. <…> Ряд таких проектов проведут уже в 2018 году. В частности, Челябинский камерный хор имени В. В. Михальченко отправится на гастроли в города Австрии, а в Челябинске в рамках культурного обмена выступит арт-хор города Граца и ансамбль духовой музыки из Штирии», — говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры Челябинской области, музыканты двух стран и раньше ездили на гастроли, но подписание меморандума выводит культурное сотрудничество двух регионов на системную долгосрочную основу.

Челябинский камерный хор имени В. В. Михальченко основан в 1974 году при Челябинском хоровом обществе. Коллектив неоднократно становился лауреатом всесоюзных и республиканских фестивалей и конкурсов, выступал во многих городах России. В репертуаре хора широко представлена западноевропейская хоровая музыка XVIII—XIX вв.еков, а также русские духовные произведения и сочинения современных авторов.

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