Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
В центре Москвы застрелили мужчину
Армен Джигарханян то ли пропал, то ли спасается от жены
Российский министр рассмешил Путина своей речью
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Минздрав: Вызов скорой для Марьянова был отменен
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Российский министр рассмешил Путина своей речью
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Владельцам самостроя начнут угрожать потерей земли
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
16:01 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Под Чебаркулем обнаружили лебединое озеро

Удивительно красивой картиной в эти дни любуются жители Чебаркуля. Полсотни лебедей остановились на озере Баляш, чтобы подкрепиться во время долгого перелёта на юг, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Старожилы насчитали 53 особи. Лебеди выбирают водоём не первый год. Озеро отличается хорошей кормовой базой, и рядом с ним проходит маршрут миграции. В этом году семей особенно много. Они размещаются в разных уголках водной глади. Маленькие, еще серые птенцы плавают рядом с родителями, которые учат их летать.

«Сначала — одна парочка, потом прихожу — ещё. И с каждым днём всё больше и больше», — рассказывает Ольга Бабина.

Орнитологи предполагают, причина небывалой популярности этого места — увеличение популяции лебедей и сокращение ареала обитания. Любоваться белоснежными птицами осталось недолго. Вскоре стая отправится в теплые края.

Мария Помелова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каннибала задержали с печенью убитого соседа в кармане
Клиент заколол парикмахера-узбека шампуром из-за плохой прически
СК начал проверку обстоятельств смерти актера Дмитрия Марьянова
СП выявила нехватку 43 млрд рублей на повышение зарплат врачей
Сборная России опустилась ниже Кабо-Верде в рейтинге ФИФА
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Павленский поджег в Париже Банк Франции и призвал к революции
Звезда «Игры престолов» выходит замуж за популярного певца
Спорт
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком» Но это не повод красно-белым расслабляться перед важнейшим матчем в Лиге чемпионов
Авто
Новая Audi A8: первый тест-драйв Почему все журналисты тестировали новую Audi A8 за рулем? Ведь если вы покупатель «восьмерки», то ваше место на втором ряду. И вот я тут. В белых штанах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь