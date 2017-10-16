Под Чебаркулем обнаружили лебединое озеро
Удивительно красивой картиной в эти дни любуются жители Чебаркуля. Полсотни лебедей остановились на озере Баляш, чтобы подкрепиться во время долгого перелёта на юг, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Удивительно красивой картиной в эти дни любуются жители Чебаркуля. Полсотни лебедей остановились на озере Баляш, чтобы подкрепиться во время долгого перелёта на юг, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Старожилы насчитали 53 особи. Лебеди выбирают водоём не первый год. Озеро отличается хорошей кормовой базой, и рядом с ним проходит маршрут миграции. В этом году семей особенно много. Они размещаются в разных уголках водной глади. Маленькие, еще серые птенцы плавают рядом с родителями, которые учат их летать.
«Сначала — одна парочка, потом прихожу — ещё. И с каждым днём всё больше и больше», — рассказывает Ольга Бабина.
Орнитологи предполагают, причина небывалой популярности этого места — увеличение популяции лебедей и сокращение ареала обитания. Любоваться белоснежными птицами осталось недолго. Вскоре стая отправится в теплые края.
Мария Помелова.