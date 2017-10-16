Под Чебаркулем обнаружили лебединое озеро

Старожилы насчитали 53 особи. Лебеди выбирают водоём не первый год. Озеро отличается хорошей кормовой базой, и рядом с ним проходит маршрут миграции. В этом году семей особенно много. Они размещаются в разных уголках водной глади. Маленькие, еще серые птенцы плавают рядом с родителями, которые учат их летать.